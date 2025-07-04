Коалиция дронов расширяется: Бельгия и Турция присоединились

Ряды Коалиции дронов, оказывающей военную помощь Украине в сфере беспилотных технологий и систем, увеличились. В коалицию в четверг, 3 июля, вошли Бельгия и Турция. Об этом информирует УНН со ссылкой на министерство обороны Латвии.

На заседании руководящего комитета международной коалиции по вопросам дронов в Риге было поддержано желание Бельгии и Турции присоединиться к международной коалиции по вопросам дронов, которую возглавляют Латвия и Великобритания - говорится в сообщении.

Отмечается, что коалиция, таким образом, сейчас насчитывает уже 20 стран, которые оказывают Украине военную помощь по этому направлению. В 2025 году члены коалиции обязались выделить на поддержку Украины 2,75 миллиарда евро и внесли 180 миллионов в общий фонд закупок, который возглавляет Великобритания.

"Эти средства предназначены для централизованных закупок технологий дронов Коалицией дронов, а также для национальной поддержки каждой страны коалиции", - добавили в министерстве.

Напомним

Коалиция дронов для Украины может расшириться до 20 участников, в частности, присоединиться планируют Бельгия и Турция. Участники обязались выделить 2,75 млрд евро.

Латвия отправила Украине 1500 боевых беспилотников в рамках международной коалиции. Две латвийские компании поставят 12 000 дронов в течение полугода.

По данным Delfi, в 2024 году поддержка стран-членов коалиции Украине составила 1,8 млрд евро. В рамках коалиции был создан международный фонд, который в 2024 году привлек финансирование на сумму более 80 млн евро.

В коалицию входят 18 стран - Латвия, Великобритания, Украина, Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Франция, Германия, Италия, Новая Зеландия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция.