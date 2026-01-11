В Ивано-Франковской области проверят работу Пунктов несокрушимости из-за похолодания

Фото: t.me/onyshchuksvitlana

В связи с резким похолоданием и осложнением погодных условий руководителям районных государственных администраций поручили проверить работу Пунктов несокрушимости на территории Ивано-Франковской области. Об этом сообщает глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, передает УНН.

Детали

Как отметила Онищук, Пункты несокрушимости являются элементом системы гражданской защиты и предназначены для поддержки населения в случае чрезвычайных ситуаций. Речь идет, в частности, о длительных отключениях электроэнергии, тепла или связи.

В каждом из них можно согреться, отдохнуть, подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты, воспользоваться интернетом, получить горячие напитки и базовую помощь. Все пункты обеспечены генераторами, запасом топлива, аптечками, одеялами и средствами связи, за каждым закреплены ответственные и дежурные. Пункты несокрушимости должны быть полностью готовы к работе в любой момент. В сложных условиях люди не должны оставаться наедине с вызовами - говорится в сообщении.

Напомним

Из-за значительного снегопада движение грузовых автомобилей в Закарпатскую область из Львовской затруднено. Водителей призвали направлять транспорт на места отстоя для работы снегоуборочной техники.