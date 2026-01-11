В Ивано-Франковской области проверят работу Пунктов несокрушимости из-за похолодания

$42.990.00
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11:39 • 8388 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 18968 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 21396 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 29025 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 39879 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 61210 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 42525 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 33865 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 37385 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
Дроны ночью атаковали российский Воронеж, местные власти заявляют о поврежденияхVideo11 января, 06:39 • 11439 просмотра
Израиль привел армию в боевую готовность из-за возможного вмешательства США в Иран11 января, 07:03 • 18663 просмотра
Трамп объявил чрезвычайное положение для защиты доходов от венесуэльской нефти11 января, 07:11 • 6908 просмотра
Ночная атака рф временно обесточила Днепровщину и Запорожье, в Киеве и трех областях аварийные отключения - Минэнерго11 января, 08:18 • 14774 просмотра
Выживание без поддержки и без перспектив: в разведке заявили, что регионы РФ охватил финансовый кризис12:15 • 10546 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 18968 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 51318 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 99641 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 126170 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 95786 просмотра
Дональд Трамп
Музыкант
Кир Стармер
Марко Рубио
Виталий Кличко
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Венесуэла
Львов
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 18503 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 21144 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 76818 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 77658 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 97965 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
Сериал

В Ивано-Франковской области проверят работу Пунктов несокрушимости из-за похолодания

Киев • УНН

 • 756 просмотра

Руководителям районных государственных администраций поручили проверить работу Пунктов несокрушимости в Ивано-Франковской области. Это связано с резким похолоданием и ухудшением погодных условий.

В Ивано-Франковской области проверят работу Пунктов несокрушимости из-за похолодания
Фото: t.me/onyshchuksvitlana

В связи с резким похолоданием и осложнением погодных условий руководителям районных государственных администраций поручили проверить работу Пунктов несокрушимости на территории Ивано-Франковской области. Об этом сообщает глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, передает УНН.

Детали

Как отметила Онищук, Пункты несокрушимости являются элементом системы гражданской защиты и предназначены для поддержки населения в случае чрезвычайных ситуаций. Речь идет, в частности, о длительных отключениях электроэнергии, тепла или связи.

В каждом из них можно согреться, отдохнуть, подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты, воспользоваться интернетом, получить горячие напитки и базовую помощь. Все пункты обеспечены генераторами, запасом топлива, аптечками, одеялами и средствами связи, за каждым закреплены ответственные и дежурные. Пункты несокрушимости должны быть полностью готовы к работе в любой момент. В сложных условиях люди не должны оставаться наедине с вызовами

 - говорится в сообщении.

Напомним

Из-за значительного снегопада движение грузовых автомобилей в Закарпатскую область из Львовской затруднено. Водителей призвали направлять транспорт на места отстоя для работы снегоуборочной техники.

Алла Киосак

Морозы в Украине
Техника
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Отключение света
Блэкаут
Снег в Украине
Электроэнергия
Львовская область
Ивано-Франковская область
Закарпатская область