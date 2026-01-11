На Івано-Франківщині перевірять роботу Пунктів незламності через похолодання

Фото: t.me/onyshchuksvitlana

У зв’язку з різким похолоданням та ускладненням погодних умов керівникам районних державних адміністрацій доручили перевірити роботу Пунктів незламності на території Івано-Франківщини. Про це повідомляє голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, передає УНН.

Деталі

Як зазначила Онищук, Пункти незламності є елементом системи цивільного захисту та призначені для підтримки населення у разі надзвичайних ситуацій. Йдеться, зокрема, про тривалі відключення електроенергії, тепла або зв’язку.

У кожному з них можна зігрітися, перепочити, підзарядити мобільні телефони та інші гаджети, скористатися інтернетом, отримати гарячі напої та базову допомогу. Усі пункти забезпечені генераторами, запасом палива, аптечками, ковдрами та засобами зв’язку, за кожним закріплені відповідальні та чергові. Пункти незламності мають бути повністю готовими до роботи у будь-який момент. У складних умовах люди не повинні залишатися наодинці із викликами - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Через значний снігопад рух вантажних автомобілів до Закарпатської області зі Львівської ускладнений. Водіїв закликали скеровувати транспорт на місця відстою для роботи снігоприбиральної техніки.