На Івано-Франківщині перевірять роботу Пунктів незламності через похолодання

13:53
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11:39
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Дрони вночі атакували російський воронеж, місцева влада заявляє про пошкодження 11 січня, 06:39
Ізраїль привів армію у бойову готовність через можливе втручання США в Іран 11 січня, 07:03
Трамп оголосив надзвичайний стан для захисту доходів від венесуельської нафти 11 січня, 07:11
Нічна атака рф тимчасово знеструмила Дніпровщину та Запоріжжя, у Києві та трьох областях аварійні відключення - Міненерго 11 січня, 08:18
Виживання без підтримки і без перспектив: у розвідці заявили, що регіони рф охопила фінансова криза 12:15
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають 9 січня, 16:19
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіант 8 січня, 18:39
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів 8 січня, 17:08
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці "Одрекс" 8 січня, 15:30
Дональд Трамп
Музикант
Кір Стармер
Марко Рубіо
Віталій Кличко
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Запорізька область
Китай
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханій 10 січня, 15:04
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітність 10 січня, 13:08
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії" 8 січня, 08:37
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN 7 січня, 14:22
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків" 6 січня, 12:31
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Серіали

На Івано-Франківщині перевірять роботу Пунктів незламності через похолодання

Київ • УНН

 234 перегляди

Керівникам районних державних адміністрацій доручили перевірити роботу Пунктів незламності на Івано-Франківщині. Це пов'язано з різким похолоданням та ускладненням погодних умов.

На Івано-Франківщині перевірять роботу Пунктів незламності через похолодання
Фото: t.me/onyshchuksvitlana

У зв’язку з різким похолоданням та ускладненням погодних умов керівникам районних державних адміністрацій доручили перевірити роботу Пунктів незламності на території Івано-Франківщини. Про це повідомляє голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, передає УНН.

Деталі

Як зазначила Онищук, Пункти незламності є елементом системи цивільного захисту та призначені для підтримки населення у разі надзвичайних ситуацій. Йдеться, зокрема, про тривалі відключення електроенергії, тепла або зв’язку.

У кожному з них можна зігрітися, перепочити, підзарядити мобільні телефони та інші гаджети, скористатися інтернетом, отримати гарячі напої та базову допомогу. Усі пункти забезпечені генераторами, запасом палива, аптечками, ковдрами та засобами зв’язку, за кожним закріплені відповідальні та чергові. Пункти незламності мають бути повністю готовими до роботи у будь-який момент. У складних умовах люди не повинні залишатися наодинці із викликами

 - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Через значний снігопад рух вантажних автомобілів до Закарпатської області зі Львівської ускладнений. Водіїв закликали скеровувати транспорт на місця відстою для роботи снігоприбиральної техніки.

Алла Кіосак

СуспільствоПогода та довкілля
Морози в Україні
Техніка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Відключення світла
Блекаут 
Сніг в Україні
Електроенергія
Львівська область
Івано-Франківська область
Закарпатська область