Рух вантажівок до Закарпаття на трасі Київ-Чоп ускладнений через снігопад - патрульні

6 січня, 19:00 • 17992 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 36810 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 117954 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 186965 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 73168 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 85390 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 65696 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 85746 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 167520 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 65191 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Атака на Дніпро: 7 постраждалих, серед них діти, пошкоджено житлові будинки та навчальні закладиPhoto6 січня, 23:08 • 3920 перегляди
У Києві виявили підпільну школу, яка виховує дітей у дусі “руського міра”: у МОН анонсували перевірку6 січня, 23:35 • 15297 перегляди
Чехія продовжить участь в ініціативі щодо боєприпасів для України за умови фінансування іншими державами - прем'єр7 січня, 01:16 • 6504 перегляди
Італія не відправить війська в Україну в рамках гарантій безпеки - Мелоні02:57 • 11054 перегляди
Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen після підписання мирної угоди04:03 • 15914 перегляди
Публікації
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 44251 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 81587 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 167515 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 109667 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 166323 перегляди
УНН Lite
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 21930 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 42186 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 85708 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 77990 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 72731 перегляди
Рух вантажівок до Закарпаття на трасі Київ-Чоп ускладнений через снігопад - патрульні

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Через значний снігопад рух вантажних автомобілів до Закарпатської області зі Львівської ускладнений. Водіїв закликають скеровувати транспорт на місця відстою для роботи снігоприбиральної техніки.

Рух вантажівок до Закарпаття на трасі Київ-Чоп ускладнений через снігопад - патрульні

Рух вантажівок з Львівщини до Закарпаття на трасі Київ-Чоп ускладнений через снігопад, повідомив у середу перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький у Telegram, пише УНН.

До уваги водіїв вантажних транспортних засобів, які прямують до Закарпатської області зі Львівської! У зв’язку зі значними опадами снігу рух з 620 до 704 км автодороги М06 Київ - Чоп, ускладнений, зокрема на перевалі

- написав Білошицький.

За можливості він закликав водіїв скеровувати транспортні засоби на місця відстою, щоб забезпечити роботу снігоприбиральної техніки на складних ділянках дороги.

"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту руху", - наголосив поліцейський.

Доповнюється...

Юлія Шрамко

СуспільствоПогода та довкілля
Олексій Білошицький
Техніка
Дорожньо-транспортна пригода
Сніг в Україні
Львівська область
Закарпатська область
Київ