Рух вантажівок до Закарпаття на трасі Київ-Чоп ускладнений через снігопад - патрульні
Київ • УНН
Через значний снігопад рух вантажних автомобілів до Закарпатської області зі Львівської ускладнений. Водіїв закликають скеровувати транспорт на місця відстою для роботи снігоприбиральної техніки.
Рух вантажівок з Львівщини до Закарпаття на трасі Київ-Чоп ускладнений через снігопад, повідомив у середу перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький у Telegram, пише УНН.
До уваги водіїв вантажних транспортних засобів, які прямують до Закарпатської області зі Львівської! У зв’язку зі значними опадами снігу рух з 620 до 704 км автодороги М06 Київ - Чоп, ускладнений, зокрема на перевалі
За можливості він закликав водіїв скеровувати транспортні засоби на місця відстою, щоб забезпечити роботу снігоприбиральної техніки на складних ділянках дороги.
"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту руху", - наголосив поліцейський.
