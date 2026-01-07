Рух вантажівок до Закарпаття на трасі Київ-Чоп ускладнений через снігопад - патрульні

Рух вантажівок з Львівщини до Закарпаття на трасі Київ-Чоп ускладнений через снігопад, повідомив у середу перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький у Telegram, пише УНН.

До уваги водіїв вантажних транспортних засобів, які прямують до Закарпатської області зі Львівської! У зв’язку зі значними опадами снігу рух з 620 до 704 км автодороги М06 Київ - Чоп, ускладнений, зокрема на перевалі - написав Білошицький.

За можливості він закликав водіїв скеровувати транспортні засоби на місця відстою, щоб забезпечити роботу снігоприбиральної техніки на складних ділянках дороги.

"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту руху", - наголосив поліцейський.

