6 января, 19:00 • 17918 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 36662 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 117731 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 186600 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 73068 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 85331 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 65667 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 85723 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 167424 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 65172 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
Движение грузовиков в Закарпатье на трассе Киев-Чоп затруднено из-за снегопада - патрульные

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Из-за сильного снегопада движение грузовых автомобилей в Закарпатскую область из Львовской затруднено. Водителей призывают направлять транспорт на места отстоя для работы снегоуборочной техники.

Движение грузовиков в Закарпатье на трассе Киев-Чоп затруднено из-за снегопада - патрульные

Движение грузовиков из Львовской области в Закарпатье на трассе Киев-Чоп затруднено из-за снегопада, сообщил в среду первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий в Telegram, пишет УНН.

Вниманию водителей грузовых транспортных средств, следующих в Закарпатскую область из Львовской! В связи со значительными осадками снега движение с 620 до 704 км автодороги М06 Киев - Чоп, затруднено, в частности на перевале

- написал Белошицкий.

По возможности он призвал водителей направлять транспортные средства на места отстоя, чтобы обеспечить работу снегоуборочной техники на сложных участках дороги.

"Учтите эту информацию при планировании маршрута движения", - подчеркнул полицейский.

Дополняется...

Юлия Шрамко

ОбществоПогода и окружающая среда
Алексей Белошицкий
Техника
Дорожно-транспортное происшествие
Снег в Украине
Львовская область
Закарпатская область
Киев