Движение грузовиков в Закарпатье на трассе Киев-Чоп затруднено из-за снегопада - патрульные
Киев • УНН
Из-за сильного снегопада движение грузовых автомобилей в Закарпатскую область из Львовской затруднено. Водителей призывают направлять транспорт на места отстоя для работы снегоуборочной техники.
Движение грузовиков из Львовской области в Закарпатье на трассе Киев-Чоп затруднено из-за снегопада, сообщил в среду первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий в Telegram, пишет УНН.
Вниманию водителей грузовых транспортных средств, следующих в Закарпатскую область из Львовской! В связи со значительными осадками снега движение с 620 до 704 км автодороги М06 Киев - Чоп, затруднено, в частности на перевале
По возможности он призвал водителей направлять транспортные средства на места отстоя, чтобы обеспечить работу снегоуборочной техники на сложных участках дороги.
"Учтите эту информацию при планировании маршрута движения", - подчеркнул полицейский.
Дополняется...