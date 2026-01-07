Движение грузовиков в Закарпатье на трассе Киев-Чоп затруднено из-за снегопада - патрульные

Движение грузовиков из Львовской области в Закарпатье на трассе Киев-Чоп затруднено из-за снегопада, сообщил в среду первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий в Telegram, пишет УНН.

Вниманию водителей грузовых транспортных средств, следующих в Закарпатскую область из Львовской! В связи со значительными осадками снега движение с 620 до 704 км автодороги М06 Киев - Чоп, затруднено, в частности на перевале - написал Белошицкий.

По возможности он призвал водителей направлять транспортные средства на места отстоя, чтобы обеспечить работу снегоуборочной техники на сложных участках дороги.

"Учтите эту информацию при планировании маршрута движения", - подчеркнул полицейский.

