Погода в Україні 6 листопада: тепло до +15°C і сухо

В Україні у четвер, 6 листопада, опади не очікуються, проте у західних, північних та східних областях вночі й вранці можливий туман. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

Сьогодні погоду в Україні визначатиме антициклон, який забезпечить спокійні, сухі та відносно теплі умови.

Синоптики попереджають, що у західних, північних і східних областях вранці очікується густий туман.

Температура повітря вдень +8…+17°C, із найтеплішими умовами на півдні.

Погода в регіонах

Погоду 6 листопада визначатиме поле високого тиску, що гарантує відсутність опадів по всій території України. Волога повітряна маса та слабкий вітер змінних напрямків (3–8 м/с) сприятимуть утворенню туманів у західних, північних і східних областях. Температурний режим залишиться аномально теплим для листопада.

Західні області (Львівська, Волинська, Рівненська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Закарпатська): хмарно з проясненнями, без опадів, вранці туман. Температура вдень +8…+13°C. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Північні регіони (Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська): хмарно з проясненнями, без опадів, вранці туман. Температура вдень +8…+13°C. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Центральні області (Вінницька, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська): хмарно з проясненнями, без опадів. Температура вдень +8…+13°C. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Південні регіони (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Крим): ясно, без опадів. Температура вдень +12…+17°C. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Східні регіони (Харківська, Луганська, Донецька): хмарно з проясненнями, без опадів, вранці туман. Температура вдень +8…+13°C. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Карпати (високогір'я): хмарно з проясненнями, без опадів, вранці туман. Температура вдень +6…+11°C. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Погода в Києві та Київській області

У столиці та області 6 листопада очікується хмарно з проясненнями, без опадів. Вранці можливий туман, що знизить видимість до 200–500 м. Температура по області вдень +8…+13°C; у Києві вдень близько +10°C. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

За історичними даними, максимальна температура цього дня сягала +18.0°C (2000 рік), мінімальна – -2.0°C (1988 рік).

