ukenru
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
Укрзалізниця тимчасово обмежує рух потягів до Краматорська та Слов'янська через безпекові ризики
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

© 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
Погода в Україні 6 листопада: тепло до +15°C і сухо

Київ • УНН

 • 762 перегляди

6 листопада в Україні опадів не очікується, проте в західних, північних та східних областях вночі та вранці можливий туман. Температура повітря вдень становитиме +8…+17°C, найтепліше буде на півдні.

В Україні у четвер, 6 листопада, опади не очікуються, проте у західних, північних та східних областях вночі й вранці можливий туман. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

Сьогодні погоду в Україні визначатиме антициклон, який забезпечить спокійні, сухі та відносно теплі умови.

Синоптики попереджають, що у західних, північних і східних областях вранці очікується густий туман.

Температура повітря вдень +8…+17°C, із найтеплішими умовами на півдні.

Погода в регіонах

Погоду 6 листопада визначатиме поле високого тиску, що гарантує відсутність опадів по всій території України. Волога повітряна маса та слабкий вітер змінних напрямків (3–8 м/с) сприятимуть утворенню туманів у західних, північних і східних областях. Температурний режим залишиться аномально теплим для листопада.

  • Західні області (Львівська, Волинська, Рівненська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Закарпатська): хмарно з проясненнями, без опадів, вранці туман. Температура вдень +8…+13°C. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.
    • Північні регіони (Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська): хмарно з проясненнями, без опадів, вранці туман. Температура вдень +8…+13°C. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.
      • Центральні області (Вінницька, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська): хмарно з проясненнями, без опадів. Температура вдень +8…+13°C. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.
        • Південні регіони (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Крим): ясно, без опадів. Температура вдень +12…+17°C. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.
          • Східні регіони (Харківська, Луганська, Донецька): хмарно з проясненнями, без опадів, вранці туман. Температура вдень +8…+13°C. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.
            • Карпати (високогір’я): хмарно з проясненнями, без опадів, вранці туман. Температура вдень +6…+11°C. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

              Погода в Києві та Київській області

              У столиці та області 6 листопада очікується хмарно з проясненнями, без опадів. Вранці можливий туман, що знизить видимість до 200–500 м. Температура по області вдень +8…+13°C; у Києві вдень близько +10°C. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

              За історичними даними, максимальна температура цього дня сягала +18.0°C (2000 рік), мінімальна – -2.0°C (1988 рік).

              Віта Зеленецька

              Погода та довкілля
              Укргідрометцентр
              Чернівецька область
              Львівська область
              Донецька область
              Рівненська область
              Вінницька область
              Тернопільська область
              Миколаївська область
              Івано-Франківська область
              Житомирська область
              Сумська область
              Київська область
              Черкаська область
              Кіровоградська область
              Харківська область
              Полтавська область
              Одеська область
              Луганська область
              Волинська область
              Закарпатська область
              Запорізька область
              Чернігівська область
              Херсонська область
              Карпати
              Крим
              Україна
              Київ