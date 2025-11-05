ukenru
12:20 • 788 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
11:19 • 5774 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
10:32 • 11113 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: в Укрзалізниці уточнили, чого це стосується
Ексклюзив
08:57 • 13997 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
08:12 • 16510 перегляди
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
07:17 • 15621 перегляди
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
4 листопада, 23:11 • 32283 перегляди
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
4 листопада, 18:53 • 31810 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
4 листопада, 18:07 • 53914 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
4 листопада, 17:53 • 41218 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
Коли та як обрізати малину на зиму: поради

Київ • УНН

 • 8556 перегляди

Правильна обрізка малини восени, за 2-3 тижні до морозів, забезпечує кращу адаптацію до зими та збільшує врожайність. Видалення хворих, пошкоджених та дворічних пагонів сприяє проникненню світла й повітря, запобігаючи хворобам і шкідникам.

Коли та як обрізати малину на зиму: поради

Правильна обрізка малини восени - ключовий елемент догляду, так рослина краще адаптується, швидше росте навесні та дає багато квітконосів, пише УНН.

Чому обрізання малини - запорука гарного врожаю

Обрізають малину не лише заради естетики. Це створює імунітет та продовжує життя рослині, адже регулярна обрізка сприяє кращому проникненню світла і повітря до кожного пагона. Це особливо важливо для малини, оскільки хороша вентиляція допомагає уникнути багатьох заражень і шкідників. Обрізка дає змогу рослині зосередитись на плодовитості, а не на спробах підтримки старих пагонів, які все одно б відпали взимку. Завдяки цьому врожаю стає більше, а найголовніше - він стає якіснішим.

Оптимальний час обрізання малини восени

Головна мета обрізки малини восени - підготувати її до зими, що б кущ пережив холод з мінімальними втратами характеристик. Обрізати малину, а саме хворі та пошкоджені паростки, потрібно за 2-3 тижні до морозів. Саме за цей час зрізи підсохнуть й затягнуться, завдяки чому мороз не зможе проникнути у тканини та не спричинить гниття пагонів. Як раз за кілька тижнів до морозів малина переходить у стан спокою і рання обробка допомагає рослині накопичити більше поживних речовин. 

Початок осіннього сезону: що потрібно встигнути зробити на городі та в саду21.08.25, 17:05 • 18352 перегляди

Як правильно обрізати малину

Обрізати потрібно не тільки пошкоджені та старі пагони, а й дворічні гілки, що приносили врожай в цьому році, зазвичай вони мають коричневий колір. Причому вирізати їх потрібно повністю, без пенька, адже після двох років у таких пагонів завершується цикл життя, залишати їх не має сенсу. Навпаки, якщо їх залишити, то вони почнуть всихати і гнити створюючи сприятливі умови для інфекцій та шкідників, що в результаті може призвести до гниття всього куща. Усі обрізані гілки потрібно спалити, щоб знищити шкідників, які зимують у них.

Відстань між кущами малини має бути не менше 60 см. Якщо вони сильно розрослися, зайві бічні пагони вирізують. Якщо у вашій місцевості морози понад -35°С, малину потрібно зв'язати та зігнути до землі, а потім прикріпити. Після появи снігового покриву кущі підгортають снігом.

Правильна обрізка покращує поглинання сонячного світла та поживних речовин, що допоможе збільшити врожай та покращити якість плодів.

Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожай31.10.25, 11:35 • 53845 переглядiв

Олександра Месенко

