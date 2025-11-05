Коли та як обрізати малину на зиму: поради

Правильна обрізка малини восени - ключовий елемент догляду, так рослина краще адаптується, швидше росте навесні та дає багато квітконосів, пише УНН.

Чому обрізання малини - запорука гарного врожаю

Обрізають малину не лише заради естетики. Це створює імунітет та продовжує життя рослині, адже регулярна обрізка сприяє кращому проникненню світла і повітря до кожного пагона. Це особливо важливо для малини, оскільки хороша вентиляція допомагає уникнути багатьох заражень і шкідників. Обрізка дає змогу рослині зосередитись на плодовитості, а не на спробах підтримки старих пагонів, які все одно б відпали взимку. Завдяки цьому врожаю стає більше, а найголовніше - він стає якіснішим.

Оптимальний час обрізання малини восени

Головна мета обрізки малини восени - підготувати її до зими, що б кущ пережив холод з мінімальними втратами характеристик. Обрізати малину, а саме хворі та пошкоджені паростки, потрібно за 2-3 тижні до морозів. Саме за цей час зрізи підсохнуть й затягнуться, завдяки чому мороз не зможе проникнути у тканини та не спричинить гниття пагонів. Як раз за кілька тижнів до морозів малина переходить у стан спокою і рання обробка допомагає рослині накопичити більше поживних речовин.

Як правильно обрізати малину

Обрізати потрібно не тільки пошкоджені та старі пагони, а й дворічні гілки, що приносили врожай в цьому році, зазвичай вони мають коричневий колір. Причому вирізати їх потрібно повністю, без пенька, адже після двох років у таких пагонів завершується цикл життя, залишати їх не має сенсу. Навпаки, якщо їх залишити, то вони почнуть всихати і гнити створюючи сприятливі умови для інфекцій та шкідників, що в результаті може призвести до гниття всього куща. Усі обрізані гілки потрібно спалити, щоб знищити шкідників, які зимують у них.

Відстань між кущами малини має бути не менше 60 см. Якщо вони сильно розрослися, зайві бічні пагони вирізують. Якщо у вашій місцевості морози понад -35°С, малину потрібно зв'язати та зігнути до землі, а потім прикріпити. Після появи снігового покриву кущі підгортають снігом.

Правильна обрізка покращує поглинання сонячного світла та поживних речовин, що допоможе збільшити врожай та покращити якість плодів.

