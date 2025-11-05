Когда и как обрезать малину на зиму: советы

Правильная обрезка малины осенью - ключевой элемент ухода, так растение лучше адаптируется, быстрее растет весной и дает много цветоносов, пишет УНН.

Почему обрезка малины - залог хорошего урожая

Обрезают малину не только ради эстетики. Это создает иммунитет и продлевает жизнь растению, ведь регулярная обрезка способствует лучшему проникновению света и воздуха к каждому побегу. Это особенно важно для малины, поскольку хорошая вентиляция помогает избежать многих заражений и вредителей. Обрезка позволяет растению сосредоточиться на плодотворности, а не на попытках поддержания старых побегов, которые все равно бы отпали зимой. Благодаря этому урожая становится больше, а самое главное - он становится качественнее.

Оптимальное время обрезки малины осенью

Главная цель обрезки малины осенью - подготовить ее к зиме, чтобы куст пережил холод с минимальными потерями характеристик. Обрезать малину, а именно больные и поврежденные ростки, нужно за 2-3 недели до морозов. Именно за это время срезы подсохнут и затянутся, благодаря чему мороз не сможет проникнуть в ткани и не вызовет гниения побегов. Как раз за несколько недель до морозов малина переходит в состояние покоя и ранняя обработка помогает растению накопить больше питательных веществ.

Как правильно обрезать малину

Обрезать нужно не только поврежденные и старые побеги, но и двухлетние ветви, приносившие урожай в этом году, обычно они имеют коричневый цвет. Причем вырезать их нужно полностью, без пенька, ведь после двух лет у таких побегов завершается цикл жизни, оставлять их не имеет смысла. Наоборот, если их оставить, то они начнут усыхать и гнить, создавая благоприятные условия для инфекций и вредителей, что в результате может привести к гниению всего куста. Все обрезанные ветви нужно сжечь, чтобы уничтожить вредителей, которые зимуют в них.

Расстояние между кустами малины должно быть не менее 60 см. Если они сильно разрослись, лишние боковые побеги вырезают. Если в вашей местности морозы более -35°С, малину нужно связать и согнуть к земле, а затем прикрепить. После появления снежного покрова кусты окучивают снегом.

Правильная обрезка улучшает поглощение солнечного света и питательных веществ, что поможет увеличить урожай и улучшить качество плодов.

