Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожай

Ноябрь — время для подготовки к новому сезону. Даже несмотря на заморозки и короткий световой день, огород еще можно засеять. Именно сейчас стоит высаживать озимый чеснок и подзимние овощи, удобрить и замульчировать грядки, а также подготовить сад и теплицу к зимовке, пишет УНН.

Что можно сажать в ноябре

Многие культуры вполне пригодны для подзимнего посева — то есть высевания перед наступлением устойчивых морозов. Такой способ позволяет семенам пройти естественную стратификацию, весной быстрее прорасти и дать крепкие, устойчивые к болезням всходы. Среди таких растений:

озимый чеснок — самая популярная культура для ноябрьской посадки. Чеснок высаживают примерно за 2-3 недели до наступления сильных морозов, когда температура держится в пределах +3…+6°C. Главное, чтобы зубчики успели развить корешки, но не начали прорастать. Их сажают на глубину 5–7 см с расстоянием между рядами 15–20 см. Для сохранения тепла и защиты почвы грядку можно присыпать соломой или торфом;

морковь, свекла, петрушка, укроп тоже часто сеют под зиму для раннего весеннего урожая. Семена высевают в сухую, не мерзлую почву, когда среднесуточная температура снижается до +1…–2°C. Важно, чтобы семена не проросли до морозов, иначе они погибнут. Посевы присыпают сухой землей или перегноем, а затем укрывают тонким слоем мульчи;

шпинат и салаты. Подзимний посев шпината — хорошая идея для ранней зелени уже в апреле. Семена не боятся холода, а закаленные растения быстрее идут в рост;

озимые лук и щавель. Некоторые сорта лука, например, "Штутгартен Ризен" хорошо переносят подзимнюю посадку. Щавель тоже можно высевать под конец осени, а уже весной получить свежую зелень раньше других.

Работы, которые стоит сделать в ноябре

Подкормка и перекопка почвы. Если вы этого не сделали в октябре, ноябрь — последняя возможность внести органику: перегной, компост или золу. Во время перекопки удобрения равномерно перемешиваются с почвой, обогащая ее питательными веществами. Это поможет земле "отдохнуть" и восстановить плодородие за зиму.

Мульчирование грядок

После посевов или уборки растительных остатков полезно замульчировать грядки сухими листьями, торфом, опилками или соломой. Мульча сохраняет тепло, предотвращает промерзание почвы и вымывание полезных веществ.

Уход за деревьями и кустами

Плодовые деревья стоит побелить, чтобы защитить кору от морозобоин — глубоких радиальных трещин на стволах деревьев, которые возникают из-за резких перепадов температуры. Молодые саженцы нужно обернуть нетканым материалом или мешковиной от грызунов и холодов. Также время обрезать малину, смородину, крыжовник, убрать сухие ветки.

Подготовка инвентаря и теплиц

Вымойте и продезинфицируйте теплицы, инструменты, снимите шланги, опорожните бочки с водой. Это предотвратит образование плесени и ржавчины.

Ранее УНН писал, что по состоянию на 28 октября 2025 года украинские аграрии засеяли 5 348,9 тыс. га озимых культур, что составляет 82,0% от прогнозируемых площадей. Среди лидеров по посевам зерновых культур – Днепропетровская, Николаевская и Кировоградская области.

А Полтавская, Тернопольская и Черниговская области уже завершили сев зерновых.