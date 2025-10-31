Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожай

"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні

"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні

"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні

"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42 • 59543 перегляди