Ексклюзив
09:39 • 8506 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
08:46 • 16159 перегляди
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
07:56 • 5940 перегляди
За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
07:53 • 19420 перегляди
росія атакувала Україну ракетою, що спонукала Трампа вийти з ядерного договору - Reuters
07:20 • 19498 перегляди
В Україну йде тепла погода з дощами у деяких регіонах: синоптик озвучила прогноз на 1 і 2 листопада
06:45 • 23062 перегляди
МАГАТЕ після атаки рф на Україну зафіксувало пошкодження критичних для ядерної безпеки підстанцій
05:58 • 20427 перегляди
Російські атаки вночі пошкодили залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині: є зміни у графіку – Укрзалізниця
30 жовтня, 16:50 • 43499 перегляди
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго у п'ятницю в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
30 жовтня, 16:31 • 45077 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
30 жовтня, 15:59 • 34852 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожай

Київ • УНН

 • 11063 перегляди

Листопад є часом для підготовки городу до нового сезону, включаючи висаджування озимого часнику та підзимових овочів. Також важливо удобрити, замульчувати грядки та підготувати сад і теплицю до зимівлі.

Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожай

Листопад - час для підготовки до нового сезону. Навіть попри заморозки та короткий світловий день, город ще можна засіяти. Саме зараз варто висаджувати озимий часник та підзимові овочі, удобрити й замульчувати грядки, а також підготувати сад і теплицю до зимівлі, пише УНН.

Що можна садити у листопаді

Багато культур цілком придатні для підзимового посіву - тобто висівання перед настанням стійких морозів. Такий спосіб дозволяє насінню пройти природну стратифікацію, навесні швидше прорости й дати міцні, стійкі до хвороб сходи. Серед таких рослин:

  • озимий часник - найпопулярніша культура для листопадового садіння. Часник висаджують приблизно за 2-3 тижні до настання сильних морозів, коли температура тримається в межах +3…+6°C. Головне, щоб зубчики встигли розвинути корінці, але не почали проростати. Їх садять на глибину 5–7 см із відстанню між рядками 15–20 см. Для збереження тепла та захисту ґрунту грядку можна присипати соломою або торфом;
    • морква, буряк, петрушка, кріп теж часто сіють під зиму для раннього весняного врожаю. Насіння висівають у сухий, не мерзлий ґрунт, коли середньодобова температура знижується до +1…–2°C. Важливо, щоб насіння не проросло до морозів, інакше воно загине. Посіви присипають сухою землею або перегноєм, а потім вкривають тонким шаром мульчі;
      • шпинат і салати. Підзимовий посів шпинату - гарна ідея для ранньої зелені вже у квітні. Насіння не боїться холоду, а загартовані рослини швидше йдуть у ріст;
        • озимі цибуля та щавель. Деякі сорти цибулі, наприклад, "Штутгартен Різен" добре переносять підзимову посадку. Щавель теж можна висівати під кінець осені, а вже навесні отримати свіжу зелень раніше за інших.

          Роботи, які варто зробити в листопаді

          Підживлення і перекопування ґрунтуЯкщо ви цього не зробили у жовтні, листопад - остання можливість внести органіку: перегній, компост або золу. Під час перекопування добрива рівномірно перемішуються з ґрунтом, збагачуючи його поживними речовинами. Це допоможе землі "відпочити" і відновити родючість за зиму.

          Мульчування грядок

          Після посівів або прибирання рослинних залишків корисно замульчувати грядки сухим листям, торфом, тирсою чи соломою. Мульча зберігає тепло, запобігає промерзанню ґрунту й вимиванню корисних речовин.

          Догляд за деревами і кущами

          Плодові дерева варто побілити, щоб захистити кору від морозобоїн - глибоких радіальних  тріщин на стовбурах дерев, які виникають через різкі перепади температури. Молоді саджанці потрібно обгорнути нетканим матеріалом або мішковиною від гризунів і холодів. Також час обрізати малину, смородину, агрус, прибрати сухі гілки.

          Підготовка інвентарю та теплиць

          Вимийте й продезінфікуйте теплиці, інструменти, зніміть шланги, спорожніть бочки з водою. Це запобіжить утворенню плісняви та іржі.

          Раніше УНН писав, що станом на 28 жовтня 2025 року українські аграрії засіяли 5 348,9 тис. га озимих культур, що становить 82,0% від прогнозованих площ. Серед лідерів за посівами зернових культур – Дніпропетровська, Миколаївська та Кіровоградська області. 

          А Полтавська, Тернопільська та Чернігівська області вже завершили сівбу зернових.

          Альона Уткіна

          СуспільствоЛайфхакиПублікації
          Морози в Україні
          Тернопільська область
          Миколаївська область
          Кіровоградська область
          Полтавська область
          Дніпропетровська область
          Чернігівська область
          Україна