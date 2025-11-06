ukenru
5 ноября, 21:56 • 13268 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 22451 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 18:18 • 20229 просмотра
Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности
5 ноября, 17:06 • 24070 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 23604 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 33385 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 36543 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20 • 22984 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 22967 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
5 ноября, 10:32 • 35889 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Погода в Украине 6 ноября: тепло до +15°C и сухо

Киев • УНН

 • 366 просмотра

6 ноября в Украине осадков не ожидается, однако в западных, северных и восточных областях ночью и утром возможен туман. Температура воздуха днем составит +8…+17°C, теплее всего будет на юге.

Погода в Украине 6 ноября: тепло до +15°C и сухо

В Украине в четверг, 6 ноября, осадки не ожидаются, однако в западных, северных и восточных областях ночью и утром возможен туман. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Сегодня погоду в Украине будет определять антициклон, который обеспечит спокойные, сухие и относительно теплые условия.

Синоптики предупреждают, что в западных, северных и восточных областях утром ожидается густой туман.

Температура воздуха днем +8…+17°C, с самыми теплыми условиями на юге.

Погода в регионах

Погоду 6 ноября будет определять поле высокого давления, что гарантирует отсутствие осадков по всей территории Украины. Влажная воздушная масса и слабый ветер переменных направлений (3–8 м/с) будут способствовать образованию туманов в западных, северных и восточных областях. Температурный режим останется аномально теплым для ноября.

  • Западные области (Львовская, Волынская, Ровенская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая, Закарпатская): облачно с прояснениями, без осадков, утром туман. Температура днем +8…+13°C. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.
    • Северные регионы (Киевская, Житомирская, Черниговская, Сумская): облачно с прояснениями, без осадков, утром туман. Температура днем +8…+13°C. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.
      • Центральные области (Винницкая, Черкасская, Полтавская, Кировоградская): облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем +8…+13°C. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.
        • Южные регионы (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Крым): ясно, без осадков. Температура днем +12…+17°C. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.
          • Восточные регионы (Харьковская, Луганская, Донецкая): облачно с прояснениями, без осадков, утром туман. Температура днем +8…+13°C. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.
            • Карпаты (высокогорье): облачно с прояснениями, без осадков, утром туман. Температура днем +6…+11°C. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

              Погода в Киеве и Киевской области

              В столице и области 6 ноября ожидается облачно с прояснениями, без осадков. Утром возможен туман, который снизит видимость до 200–500 м. Температура по области днем +8…+13°C; в Киеве днем около +10°C. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

              По историческим данным, максимальная температура в этот день достигала +18.0°C (2000 год), минимальная – -2.0°C (1988 год).

              Вита Зеленецкая

