Погода в Украине 6 ноября: тепло до +15°C и сухо

В Украине в четверг, 6 ноября, осадки не ожидаются, однако в западных, северных и восточных областях ночью и утром возможен туман. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Сегодня погоду в Украине будет определять антициклон, который обеспечит спокойные, сухие и относительно теплые условия.

Синоптики предупреждают, что в западных, северных и восточных областях утром ожидается густой туман.

Температура воздуха днем +8…+17°C, с самыми теплыми условиями на юге.

Погода в регионах

Погоду 6 ноября будет определять поле высокого давления, что гарантирует отсутствие осадков по всей территории Украины. Влажная воздушная масса и слабый ветер переменных направлений (3–8 м/с) будут способствовать образованию туманов в западных, северных и восточных областях. Температурный режим останется аномально теплым для ноября.

Западные области (Львовская, Волынская, Ровенская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая, Закарпатская): облачно с прояснениями, без осадков, утром туман. Температура днем +8…+13°C. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

(Львовская, Волынская, Ровенская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая, Закарпатская): облачно с прояснениями, без осадков, утром туман. Температура днем +8…+13°C. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Северные регионы (Киевская, Житомирская, Черниговская, Сумская): облачно с прояснениями, без осадков, утром туман. Температура днем +8…+13°C. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

(Киевская, Житомирская, Черниговская, Сумская): облачно с прояснениями, без осадков, утром туман. Температура днем +8…+13°C. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Центральные области (Винницкая, Черкасская, Полтавская, Кировоградская): облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем +8…+13°C. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

(Винницкая, Черкасская, Полтавская, Кировоградская): облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем +8…+13°C. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Южные регионы (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Крым): ясно, без осадков. Температура днем +12…+17°C. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

(Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Крым): ясно, без осадков. Температура днем +12…+17°C. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Восточные регионы (Харьковская, Луганская, Донецкая): облачно с прояснениями, без осадков, утром туман. Температура днем +8…+13°C. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

(Харьковская, Луганская, Донецкая): облачно с прояснениями, без осадков, утром туман. Температура днем +8…+13°C. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Карпаты (высокогорье): облачно с прояснениями, без осадков, утром туман. Температура днем +6…+11°C. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

Погода в Киеве и Киевской области

В столице и области 6 ноября ожидается облачно с прояснениями, без осадков. Утром возможен туман, который снизит видимость до 200–500 м. Температура по области днем +8…+13°C; в Киеве днем около +10°C. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

По историческим данным, максимальная температура в этот день достигала +18.0°C (2000 год), минимальная – -2.0°C (1988 год).

Когда и как обрезать малину на зиму: советы