Погода в Украине 6 ноября: тепло до +15°C и сухо
Киев • УНН
6 ноября в Украине осадков не ожидается, однако в западных, северных и восточных областях ночью и утром возможен туман. Температура воздуха днем составит +8…+17°C, теплее всего будет на юге.
В Украине в четверг, 6 ноября, осадки не ожидаются, однако в западных, северных и восточных областях ночью и утром возможен туман. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
Сегодня погоду в Украине будет определять антициклон, который обеспечит спокойные, сухие и относительно теплые условия.
Синоптики предупреждают, что в западных, северных и восточных областях утром ожидается густой туман.
Температура воздуха днем +8…+17°C, с самыми теплыми условиями на юге.
Погода в регионах
Погоду 6 ноября будет определять поле высокого давления, что гарантирует отсутствие осадков по всей территории Украины. Влажная воздушная масса и слабый ветер переменных направлений (3–8 м/с) будут способствовать образованию туманов в западных, северных и восточных областях. Температурный режим останется аномально теплым для ноября.
- Западные области (Львовская, Волынская, Ровенская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая, Закарпатская): облачно с прояснениями, без осадков, утром туман. Температура днем +8…+13°C. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.
- Северные регионы (Киевская, Житомирская, Черниговская, Сумская): облачно с прояснениями, без осадков, утром туман. Температура днем +8…+13°C. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.
- Центральные области (Винницкая, Черкасская, Полтавская, Кировоградская): облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем +8…+13°C. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.
- Южные регионы (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Крым): ясно, без осадков. Температура днем +12…+17°C. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.
- Восточные регионы (Харьковская, Луганская, Донецкая): облачно с прояснениями, без осадков, утром туман. Температура днем +8…+13°C. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.
- Карпаты (высокогорье): облачно с прояснениями, без осадков, утром туман. Температура днем +6…+11°C. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.
Погода в Киеве и Киевской области
В столице и области 6 ноября ожидается облачно с прояснениями, без осадков. Утром возможен туман, который снизит видимость до 200–500 м. Температура по области днем +8…+13°C; в Киеве днем около +10°C. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.
По историческим данным, максимальная температура в этот день достигала +18.0°C (2000 год), минимальная – -2.0°C (1988 год).
Когда и как обрезать малину на зиму: советы05.11.25, 12:10 • 48844 просмотра