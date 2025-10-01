Орбан може отримати несподівану підтримку у спробах не допустити Україну до ЄС - Politico

$41.140.18
48.300.14
ukenru
Ексклюзив
06:00 • 15886 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
05:57 • 14995 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
05:47 • 12436 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
05:18 • 13675 перегляди
В Одесі майже добу ліквідовують наслідки негоди: 9 людей загинули, у тому числі дитинаPhoto
05:00 • 20402 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 20358 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 31105 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 50920 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14 • 37921 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49 • 46202 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
4.7м/с
48%
758мм
Популярнi новини
Харків зазнав ударів керованими авіаційними бомбами та ракетами - мер30 вересня, 23:07 • 12340 перегляди
Відомо про 2 постраждалих внаслідок атаки по Харкову: на місці удару спалахнула пожежа - мер30 вересня, 23:32 • 15030 перегляди
Зарплати в окупованому Криму не дотягують до мінімального рівня - ЦНС1 жовтня, 00:01 • 14467 перегляди
Румунія та Україна налагоджують спільне виробництво оборонних безпілотників1 жовтня, 00:55 • 13990 перегляди
Ворог вдарив по найбільшому ринку Харкова: зафіксовано масштабні руйнування - мер02:26 • 10135 перегляди
Публікації
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
Ексклюзив
06:00 • 15886 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto05:00 • 20403 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 50920 перегляди
Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров’яPhoto30 вересня, 13:09 • 32204 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони30 вересня, 08:28 • 77623 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Рафаель Гроссі
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Одеса
Куп'янськ
Реклама
УНН Lite
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo07:33 • 2584 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 14444 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 18763 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 29261 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC30 вересня, 09:31 • 41616 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Brent
АК-74
P-800 Oniks

Орбан може отримати несподівану підтримку у спробах не допустити Україну до ЄС - Politico

Київ • УНН

 • 3384 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може знайти підтримку у своїх спробах перешкодити вступу України до ЄС, зокрема, від президента Франції Еммануеля Макрона. Пропозиція голови Європейської ради Антоніу Кошти змінити правила вступу ЄС, щоб обійти опір Угорщини, зустрічає опір з боку низки країн, включаючи Францію, Нідерланди та Грецію.

Орбан може отримати несподівану підтримку у спробах не допустити Україну до ЄС - Politico

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може знайти підтримку у своїх спробах перешкодити вступу України до ЄС навіть у найнесподіваніших місцях, "у тому числі у президента Франції Еммануеля Макрона", повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Напередодні зустрічі лідерів ЄС у Копенгагені 1 жовтня голова Європейської ради Антоніу Кошта лобіював серед європейських лідерів, намагаючись знайти спосіб обійти опір Угорщині до вступу України до блоку, серед інших заблокованих заявок на членство.

Він запропонував змінити правила ЄС, щоб офіційні переговори про вступ могли розпочатися після схвалення кваліфікованою більшістю лідерів, а не за одноголосної згоди, як потрібно зараз.

Кошта намагається обійти вето Орбана щодо заявки України на членство в ЄС - Politico29.09.25, 09:58 • 3466 переглядiв

"Проте план Кошти викликає суперечки. Хоча Орбан - лідер ЄС, найближчий до президента володимира путіна і найбільш вороже налаштований стосовно України, інші лідери мають зовсім інші мотиви приєднатися до нього - головним чином, щоб захистити право вето", - ідеться у публікації.

"План стикається з опором з боку низки країн ЄС, включаючи Францію, Нідерланди та Грецію, і навряд чи отримає широке схвалення в Данії", повідомили три дипломати ЄС та представник адміністрації президента Франції.

Ці країни, як повідомляється, стурбовані тим, що, змінюючи правила вступу, вони також обмежать власні можливості блокувати заявки на членство, які вони вважають проблемними, заявили ті ж джерела. "Це відкриває безліч можливостей для суперництва, на чому може зіграти Орбан: наприклад, грекам важливо показати, що вони можуть затримати переговори про членство Туреччини, як і болгари хочуть мати можливість поставити крапку у відносинах з Північною Македонією, а хорвати - заблокувати Сербію", - пише видання.

"Щодо цієї пропозиції, ми дуже обережні", - сказав грецький чиновник, маючи на увазі пропозицію Кошти щодо коригування правил.

Париж також історично виступав проти вступу Туреччини до блоку, а Макрон ще у 2018 році заявив президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, що немає жодних шансів на просування заявки Анкари.

"Очевидно, що угорці блокують українців", - сказав перший дипломат ЄС.

"Але це ще не все. Болгари хочуть мати можливість блокувати македонців, хорвати хочуть контролювати сербів, Греція та Кіпр не хочуть, щоб Туреччина наближалася до ЄС, а Греція також хотіла б стежити за Албанією", - додав дипломат.

Пропозиція Кошти відкрила б шлях уперед не лише для України, чия заявка вже кілька місяців відкладається через вето Орбана, а й Молдови, оскільки кандидатури цих двох країн пов'язані.

За словами високопосадовця ЄС, пропозиція Кошти буде представлена ​​на обговорення в Копенгагені в середу разом з іншою пропозицією щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні. "Жоден лідер досі не відповів категоричним "ні" на цю ідею", - сказав високопосадовець, маючи на увазі пропозицію Кошти про зміну правил.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що підтримує будь-які спроби прискорити процес. "Я особисто вітаю будь-який механізм ухвалення рішень, який забезпечує більшу гнучкість та менші можливості для блокування, і ніколи більше, ніж у випадку з Україною", - сказав він.

Але табір противників Кошти та Стубба, як зазначає видання, "може виявитися надто сильним". "І якщо ціною збереження правил стане те, що Україні та Молдові, можливо, доведеться чекати місяці, а то й роки, перш ніж їхні заявки будуть розглянуті, ці країни готові це заплатити", - зазначає видання.

"Ми зовсім не переконані у зміні правил гри під час гри, тому що саме це пропонують деякі", - заявив високопоставлений дипломат ЄС.

"Якщо голосувати кваліфікованою більшістю [для просування процесу вступу], існує дуже великий ризик того, що процес виявиться надмірно політизованим", - додали вони.

Ще більш серйозним питанням є те, що для зміни правил потрібна згода всіх 27 країн-членів, включаючи Угорщину, а це для цих дипломатів не варіант, пише видання.

"Якби нам довелося змінити чи вдосконалити процес ухвалення рішень, це також довелося б робити одноголосно, що сьогодні, схоже, неможливо", - заявив представник офісу французького президента.

ЄС намагається просунутися зі вступом України в обхід Угорщини: FT дізналася деталі30.09.25, 13:45 • 3908 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Антоніу Кошта
Александр Стубб
Європейська рада
Албанія
Північна Македонія
Копенгаген
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Сербія
Фінляндія
Данія
Франція
Греція
Хорватія
Болгарія
Нідерланди
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина
Угорщина
Україна
Віктор Орбан
Молдова
Кіпр