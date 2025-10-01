$41.140.18
Орбан может получить неожиданную поддержку в попытках не допустить Украину в ЕС - Politico

Киев • УНН

 • 2964 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может найти поддержку в своих попытках помешать вступлению Украины в ЕС, в частности, от президента Франции Эммануэля Макрона. Предложение главы Европейского совета Антониу Кошты изменить правила вступления ЕС, чтобы обойти сопротивление Венгрии, встречает сопротивление со стороны ряда стран, включая Францию, Нидерланды и Грецию.

Орбан может получить неожиданную поддержку в попытках не допустить Украину в ЕС - Politico

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может найти поддержку в своих попытках помешать вступлению Украины в ЕС даже в самых неожиданных местах, "в том числе у президента Франции Эммануэля Макрона", сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Накануне встречи лидеров ЕС в Копенгагене 1 октября председатель Европейского совета Антониу Кошта лоббировал среди европейских лидеров, пытаясь найти способ обойти сопротивление Венгрии вступлению Украины в блок, среди других заблокированных заявок на членство.

Он предложил изменить правила ЕС, чтобы официальные переговоры о вступлении могли начаться после одобрения квалифицированным большинством лидеров, а не по единогласному согласию, как требуется сейчас.

Кошта пытается обойти вето Орбана относительно заявки Украины на членство в ЕС - Politico29.09.25, 09:58 • 3466 просмотров

"Однако план Кошты вызывает споры. Хотя Орбан - лидер ЕС, ближайший к президенту Владимиру Путину и наиболее враждебно настроенный по отношению к Украине, другие лидеры имеют совершенно другие мотивы присоединиться к нему - главным образом, чтобы защитить право вето", - говорится в публикации.

"План сталкивается с сопротивлением со стороны ряда стран ЕС, включая Францию, Нидерланды и Грецию, и вряд ли получит широкое одобрение в Дании", сообщили три дипломата ЕС и представитель администрации президента Франции.

Эти страны, как сообщается, обеспокоены тем, что, меняя правила вступления, они также ограничат собственные возможности блокировать заявки на членство, которые они считают проблемными, заявили те же источники. "Это открывает множество возможностей для соперничества, на чем может сыграть Орбан: например, грекам важно показать, что они могут задержать переговоры о членстве Турции, как и болгары хотят иметь возможность поставить точку в отношениях с Северной Македонией, а хорваты - заблокировать Сербию", - пишет издание.

"По этому предложению мы очень осторожны", - сказал греческий чиновник, имея в виду предложение Кошты относительно корректировки правил.

Париж также исторически выступал против вступления Турции в блок, а Макрон еще в 2018 году заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что нет никаких шансов на продвижение заявки Анкары.

"Очевидно, что венгры блокируют украинцев", - сказал первый дипломат ЕС.

"Но это еще не все. Болгары хотят иметь возможность блокировать македонцев, хорваты хотят контролировать сербов, Греция и Кипр не хотят, чтобы Турция приближалась к ЕС, а Греция также хотела бы следить за Албанией", - добавил дипломат.

Предложение Кошты открыло бы путь вперед не только для Украины, чья заявка уже несколько месяцев откладывается из-за вето Орбана, но и Молдовы, поскольку кандидатуры этих двух стран связаны.

По словам высокопоставленного чиновника ЕС, предложение Кошты будет представлено на обсуждение в Копенгагене в среду вместе с другим предложением по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. "Ни один лидер до сих пор не ответил категорическим "нет" на эту идею", - сказал высокопоставленный чиновник, имея в виду предложение Кошты об изменении правил.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что поддерживает любые попытки ускорить процесс. "Я лично приветствую любой механизм принятия решений, который обеспечивает большую гибкость и меньшие возможности для блокирования, и никогда больше, чем в случае с Украиной", - сказал он.

Но лагерь противников Кошты и Стубба, как отмечает издание, "может оказаться слишком сильным". "И если ценой сохранения правил станет то, что Украине и Молдове, возможно, придется ждать месяцы, а то и годы, прежде чем их заявки будут рассмотрены, эти страны готовы это заплатить", - отмечает издание.

"Мы совсем не убеждены в изменении правил игры во время игры, потому что именно это предлагают некоторые", - заявил высокопоставленный дипломат ЕС.

"Если голосовать квалифицированным большинством [для продвижения процесса вступления], существует очень большой риск того, что процесс окажется чрезмерно политизированным", - добавили они.

Еще более серьезным вопросом является то, что для изменения правил требуется согласие всех 27 стран-членов, включая Венгрию, а это для этих дипломатов не вариант, пишет издание.

"Если бы нам пришлось изменить или усовершенствовать процесс принятия решений, это также пришлось бы делать единогласно, что сегодня, похоже, невозможно", - заявил представитель офиса французского президента.

ЕС пытается продвинуться со вступлением Украины в обход Венгрии: FT узнала детали30.09.25, 13:45 • 3906 просмотров

Юлия Шрамко

