россия распространила фейковую историю о том, что она нашла доказательства "торговли органами украинских военных" в Харьковской
области с целью дискредитации руководства Украины.
СБУ установила личности трех российских военнослужащих, которые совершили военные преступления в Харькове, в частности убийство и
расчленение местного фермера. Подозреваемые также грабили имущество, которое пытались вывезти в Россию.
Российские войска атаковали по меньшей мере 18 населенных пунктов в Харьковской области, вызвав пожар и ранения одного человека.