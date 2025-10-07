Тракторист в Харьковской области наехал на взрывное устройство, получил незначительные травмы

В Харьковской области мужчина наехал трактором на взрывное устройство. В результате водитель трактора получил незначительные повреждения, пишет УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.

7 октября в отдел полиции № 1 Изюмского РУП поступило сообщение о том, что недалеко от села Вербовка во время выполнения полевых работ 47-летний водитель бороной зацепил взрывное устройство, которое сдетонировало - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва водитель получил незначительные телесные повреждения и самостоятельно обратился в больницу. При этом трактор получил механические повреждения.

Следователем решается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований - сообщили в полиции.

