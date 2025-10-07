Тракторист на Харківщині наїхав на вибуховий пристрій, отримав незначні травми
Київ • УНН
На Харківщині 47-річний водій трактора під час польових робіт наїхав на вибуховий пристрій біля села Вербівка. Внаслідок детонації він отримав незначні тілесні ушкодження, а трактор зазнав механічних пошкоджень.
У Харківській області чоловік наїхав трактором на вибуховий пристрій. Внаслідок цього водій трактора зазнав незначних ушкоджень, пише УНН з посиланням на поліцію Харківської області.
7 жовтня до відділу поліції № 1 Ізюмського РУП надійшло повідомлення про те, що неподалік села Вербівка під час виконання польових робіт 47-річний водій бороною зачепив вибуховий пристрій, який здетонував
Зазначається, що внаслідок вибуху водій отримав незначні тілесні ушкодження та самостійно звернувся до лікарні. При цьому трактор зазнав механічних пошкоджень.
Слідчим вирішується питання щодо внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань
