Тракторист на Харківщині наїхав на вибуховий пристрій, отримав незначні травми

У Харківській області чоловік наїхав трактором на вибуховий пристрій. Внаслідок цього водій трактора зазнав незначних ушкоджень, пише УНН з посиланням на поліцію Харківської області.

7 жовтня до відділу поліції № 1 Ізюмського РУП надійшло повідомлення про те, що неподалік села Вербівка під час виконання польових робіт 47-річний водій бороною зачепив вибуховий пристрій, який здетонував - говориться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок вибуху водій отримав незначні тілесні ушкодження та самостійно звернувся до лікарні. При цьому трактор зазнав механічних пошкоджень.

Слідчим вирішується питання щодо внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань - повідомили в поліції.

Доповнення

В Одесі граната здетонувала в руках у чоловіка в під’їзді будинку на Єврейській. Його госпіталізували, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство та з’ясовує обставини інциденту.

У Харківській області у результаті удару ворожого FPV-дрона, постраждали начальник Борівської селищної військової адміністрації та секретар громади.