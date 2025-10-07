Тракторист на Харківщині наїхав на вибуховий пристрій, отримав незначні травми

$41.340.11
15:10 • 4518 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
14:52 • 5926 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
12:19 • 10947 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
11:53 • 15347 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 16960 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 42004 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 44222 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 71867 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 59534 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 56746 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
Популярнi новини
Країни ЄС домовилися обмежити поїздки російських дипломатів на тлі сплеску потенційно шпигунських атак - FT7 жовтня, 05:57 • 26735 перегляди
рф атакувала Україну балістикою та 152 безпілотниками: знешкоджено 88 дронів7 жовтня, 06:06 • 19165 перегляди
У країнах Балтії та Польщі розкритикували Меркель за натяк на провину за вторгнення рф в Україну - Politico7 жовтня, 08:41 • 12147 перегляди
Windows 11 тепер не можна встановити без облікового запису Microsoft7 жовтня, 08:48 • 7994 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу11:00 • 13742 перегляди
Публікації
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство15:10 • 4500 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 13:53 • 7678 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 41998 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 56714 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 66016 перегляди
УНН Lite
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу11:00 • 13935 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 26281 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 79015 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 74482 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 149393 перегляди
Тракторист на Харківщині наїхав на вибуховий пристрій, отримав незначні травми

Київ • УНН

 • 774 перегляди

На Харківщині 47-річний водій трактора під час польових робіт наїхав на вибуховий пристрій біля села Вербівка. Внаслідок детонації він отримав незначні тілесні ушкодження, а трактор зазнав механічних пошкоджень.

Тракторист на Харківщині наїхав на вибуховий пристрій, отримав незначні травми

У Харківській області чоловік наїхав трактором на вибуховий пристрій. Внаслідок цього водій трактора зазнав незначних ушкоджень, пише УНН з посиланням на поліцію Харківської області.

7 жовтня до відділу поліції № 1 Ізюмського РУП надійшло повідомлення про те, що неподалік села Вербівка під час виконання польових робіт 47-річний водій бороною зачепив вибуховий пристрій, який здетонував 

- говориться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок вибуху водій отримав незначні тілесні ушкодження та самостійно звернувся до лікарні. При цьому трактор зазнав механічних пошкоджень.

Слідчим вирішується питання щодо внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань 

- повідомили в поліції.

Доповнення

В Одесі граната здетонувала в руках у чоловіка в під’їзді будинку на Єврейській. Його госпіталізували, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство та з’ясовує обставини інциденту.

У Харківській області у результаті удару ворожого FPV-дрона, постраждали начальник Борівської селищної військової адміністрації та секретар громади.

Павло Зінченко

