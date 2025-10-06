Харківщина: внаслідок ворожої атаки на Борову постраждав голова громади
Київ • УНН
На Харківщині начальник Борівської селищної військової адміністрації та секретар громади отримали вибухові травми та забої внаслідок удару FPV-дрона. Постраждалих госпіталізували, медики надають їм допомогу.
У Харківській області у результаті удару ворожого FPV-дрона, постраждали начальник Борівської селищної військової адміністрації та секретар громади. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Сьогодні вранці окупанти вдарили FPV-дроном біля легкового авто, поцілили в заднє колесо. У машині перебували начальник Борівської селищної військової адміністрації та секретар громади – вони зазнали вибухових травм, забоїв
За його словами, постраждалих госпіталізували. Медики надають їм усю необхідну допомогу.
