Харківщина: внаслідок ворожої атаки на Борову постраждав голова громади

У Харківській області у результаті удару ворожого FPV-дрона, постраждали начальник Борівської селищної військової адміністрації та секретар громади. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Сьогодні вранці окупанти вдарили FPV-дроном біля легкового авто, поцілили в заднє колесо. У машині перебували начальник Борівської селищної військової адміністрації та секретар громади – вони зазнали вибухових травм, забоїв