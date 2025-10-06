Харківщина: внаслідок ворожої атаки на Борову постраждав голова громади

$41.230.05
Ексклюзив
12:45 • 2160 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
10:30 • 11021 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
10:10 • 15067 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 19000 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 42445 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 26567 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 34362 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 63024 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 75505 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 90602 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Понад 5000 кубинців воюють на боці росії проти України - Reuters6 жовтня, 06:22 • 7720 перегляди
Рубіо назвав потенційного наступника Трампа на виборах президента США6 жовтня, 06:25 • 10362 перегляди
Російські війська вночі вкотре атакували енергетику - знову на Чернігівщині6 жовтня, 06:37 • 19734 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня08:19 • 20972 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto12:01 • 7684 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto12:01 • 7982 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня08:19 • 21120 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 42439 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 170974 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 99672 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Рустем Умєров
Олександр Охріменко
Україна
Нідерланди
Сполучені Штати Америки
Литва
Одеса
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 58128 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 55006 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 130687 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 63216 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 64805 перегляди
Bild
YouTube
TikTok
Північний потік
Нептун (крилата ракета)

Харківщина: внаслідок ворожої атаки на Борову постраждав голова громади

Київ • УНН

 • 706 перегляди

На Харківщині начальник Борівської селищної військової адміністрації та секретар громади отримали вибухові травми та забої внаслідок удару FPV-дрона. Постраждалих госпіталізували, медики надають їм допомогу.

Харківщина: внаслідок ворожої атаки на Борову постраждав голова громади

У Харківській області у результаті удару ворожого FPV-дрона, постраждали начальник Борівської селищної військової адміністрації та секретар громади. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Сьогодні вранці окупанти вдарили FPV-дроном біля легкового авто, поцілили в заднє колесо. У машині перебували начальник Борівської селищної військової адміністрації та секретар громади – вони зазнали вибухових травм, забоїв 

- повідомив Синєгубов.

За його словами, постраждалих госпіталізували. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни - мер06.10.25, 15:18 • 1066 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Олег Синєгубов
Харківська область