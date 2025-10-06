Прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни - мер

Зважаючи на динаміку атак, уже зрозуміло, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

За останні дні ворог знищив дві трансформаторні підстанції, які живили наше місто. Це серйозний удар по потужностях АТ "Харківобленерго". І, дивлячись на динаміку атак, уже зрозуміло, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни

Разом з тим, за його словами, якщо ще вночі без електроенергії залишалися близько 22 тис. абонентів, то вже зараз - близько 3,5 тис.

Треба дивитися правді в очі: росія не припинить спроб терору, вона намагатиметься й далі позбавити наших людей життя, занурити їх у холод і темряву. І будь-якої миті може статися новий удар по критичній інфраструктурі, який за секунди здатен зруйнувати те, що ми створювали й відновлювали місяцями. І такі ситуації, на жаль, уже траплялися не один раз у минулому і трапляються зараз. Тому треба завжди бути готовими до всього