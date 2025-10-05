Харків атаковано ворожими БпЛА, частину міста знеструмлено

$41.280.00
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 30986 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 56617 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 74780 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 138827 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 116960 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 107593 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
3 жовтня, 12:39 • 138520 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
3 жовтня, 12:36 • 110139 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 49159 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Інформація про екстрені відключення світла у всіх регіонах України - фейк
Садовий наголосив, що у Львові після ворожої атаки дуже складна ситуація
У Києві троє підлітків побили школяра на дитячому майданчику, поліція відреагувала
Ігнат про схеми польотів ракет та дронів в Telegram-каналах: основна вимога не нашкодити
Київський обласний ТЦК та СП спростовує крадіжку кота своїми працівниками
Як підготувати оселю до холодів: чекліст
Три найсмачніші рецепти солянки: м'ясна, збірна та рибна
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юрій Ігнат
Андрій Садовий
Олег Кіпер
Україна
Львівська область
Львів
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний час
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа
Тарантіно об'єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
Financial Times
TikTok
Bild

Харків атаковано ворожими БпЛА, частину міста знеструмлено

Київ • УНН

 • 232 перегляди

Харків зазнав атаки ворожих бойових дронів пізно ввечері 5 жовтня. Під ударом опинився Новобаварський район міста та передмістя, інформації про постраждалих немає.

Харків атаковано ворожими БпЛА, частину міста знеструмлено

Харків пізно ввечері, 5 жовтня, був атакований вроржими БпЛА. Про це повідомляє УНН із посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

Деталі

За його словами, попередньо місто було атаковане ворожими бойовими дронами.

У свою чергу керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що під ворожим ударом БпЛА опинився Новобаварський район Харкова та передмістя.

Загроза з повітря зберігається. Не покидайте укриттів до відбою тривоги

- написав Синєгубов.

Він додав, що наразі інформація про постраждалих не надходила.

Тим часом місцеві ЗМІ повідомили, що у Харкові пролунало близько 15 вибухів. У місці сталися перебої з електрикою.

Нагадаємо

Внаслідок обстрілів Харкова КАБами та БпЛА в ніч на 1 жовтня було зруйновано приватний будинок, пошкоджено 12 осель, автівки та високовольтні лінії. Зайнялися павільйони біля ст. м. "Барабашова", постраждали шестеро людей.

Ворог вдарив по найбільшому ринку Харкова: зафіксовано масштабні руйнування - мер

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Електроенергія
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Харків