Харків атаковано ворожими БпЛА, частину міста знеструмлено
Київ • УНН
Харків зазнав атаки ворожих бойових дронів пізно ввечері 5 жовтня. Під ударом опинився Новобаварський район міста та передмістя, інформації про постраждалих немає.
Харків пізно ввечері, 5 жовтня, був атакований вроржими БпЛА. Про це повідомляє УНН із посиланням на міського голову Ігоря Терехова.
Деталі
За його словами, попередньо місто було атаковане ворожими бойовими дронами.
У свою чергу керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що під ворожим ударом БпЛА опинився Новобаварський район Харкова та передмістя.
Загроза з повітря зберігається. Не покидайте укриттів до відбою тривоги
Він додав, що наразі інформація про постраждалих не надходила.
Тим часом місцеві ЗМІ повідомили, що у Харкові пролунало близько 15 вибухів. У місці сталися перебої з електрикою.
Нагадаємо
Внаслідок обстрілів Харкова КАБами та БпЛА в ніч на 1 жовтня було зруйновано приватний будинок, пошкоджено 12 осель, автівки та високовольтні лінії. Зайнялися павільйони біля ст. м. "Барабашова", постраждали шестеро людей.
