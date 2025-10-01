Ворог вдарив по найбільшому ринку Харкова: зафіксовано масштабні руйнування - мер

Внаслідок ворожих ударів по Харкову зафіксовані масштабні руйнування. Кількість постраждалих зросла до шести людей. Про це пише УНН із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

Внаслідок влучань було знищено приватний будинок, пошкоджено десятки квартир і автомобілів. Також значних пошкоджень зазнав гаражний кооператив - знищено та пошкоджено десятки гаражів.

Окрім цього, внаслідок обстрілу спалахнули торгові павільйони на площі близько 500 м², пошкоджено скління приватних будинків та аптеки. Наразі відомо про шістьох постраждалих. У них діагностовано вибухові поранення, вони шпиталізовані.

На місцях ударів працюють підрозділи ДСНС, медики та комунальні служби, які проводять аварійно-рятувальні роботи.

У ніч проти 1 жовтня в Харкові зафіксовано серію вибухів внаслідок ударів керованими авіаційними бомбами та ракетами. Під ударом були Київський та Салтівський райони.