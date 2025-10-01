Враг ударил по крупнейшему рынку Харькова: зафиксированы масштабные разрушения - мэр

$41.320.16
48.440.03
ukenru
30 сентября, 17:35 • 13690 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26 • 23854 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 38834 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14 • 34584 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 44184 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
30 сентября, 08:28 • 69549 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
30 сентября, 07:51 • 33996 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
30 сентября, 07:25 • 27570 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49 • 24268 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 21890 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.2м/с
57%
758мм
Популярные новости
Мы этого не боимся, их будут сбивать: Орбан о российских дронах над Венгрией30 сентября, 18:21 • 3682 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 7828 просмотра
Ситуация критическая: Зеленский заявил, что один из дизель-генераторов Запорожской АЭС вышел из строя30 сентября, 18:57 • 4628 просмотра
Оккупанты снова ударили по Харькову и области: погибли двое мирных жителей - прокуратура30 сентября, 20:13 • 4956 просмотра
"Путин в глубине души осознает, что не может выиграть. Это невыигрышный бой для него", — Кит Келлог30 сентября, 20:56 • 4634 просмотра
публикации
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 38821 просмотра
Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровьеPhoto30 сентября, 13:09 • 24528 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты30 сентября, 08:28 • 69545 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 80795 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 74559 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Хаким Джеффрис
Актуальные места
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Одесса
Днепр
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 7884 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 14640 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 25540 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC30 сентября, 09:31 • 38039 просмотра
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 31716 просмотра
Актуальное
Хранитель
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Lockheed C-130 Hercules
Северный поток

Враг ударил по крупнейшему рынку Харькова: зафиксированы масштабные разрушения - мэр

Киев • УНН

 • 1146 просмотра

В результате вражеских ударов по Харькову разрушен частный дом, повреждены десятки квартир, автомобилей и гаражей. Пострадали шесть человек с взрывными ранениями, они госпитализированы.

Враг ударил по крупнейшему рынку Харькова: зафиксированы масштабные разрушения - мэр

В результате вражеских ударов по Харькову зафиксированы масштабные разрушения. Число пострадавших возросло до шести человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

Детали

В результате попаданий был уничтожен частный дом, повреждены десятки квартир и автомобилей. Также значительные повреждения получил гаражный кооператив - уничтожены и повреждены десятки гаражей.

Кроме этого, в результате обстрела загорелись торговые павильоны на площади около 500 м², повреждено остекление частных домов и аптеки. Сейчас известно о шести пострадавших. У них диагностированы взрывные ранения, они госпитализированы.

На местах ударов работают подразделения ГСЧС, медики и коммунальные службы, которые проводят аварийно-спасательные работы.

Напомним

В ночь на 1 октября в Харькове зафиксирована серия взрывов в результате ударов управляемыми авиационными бомбами и ракетами. Под ударом были Киевский и Салтовский районы.

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине
Аптека
Игорь Терехов
Харьков