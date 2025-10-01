Враг ударил по крупнейшему рынку Харькова: зафиксированы масштабные разрушения - мэр

В результате вражеских ударов по Харькову зафиксированы масштабные разрушения. Число пострадавших возросло до шести человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

Детали

В результате попаданий был уничтожен частный дом, повреждены десятки квартир и автомобилей. Также значительные повреждения получил гаражный кооператив - уничтожены и повреждены десятки гаражей.

Кроме этого, в результате обстрела загорелись торговые павильоны на площади около 500 м², повреждено остекление частных домов и аптеки. Сейчас известно о шести пострадавших. У них диагностированы взрывные ранения, они госпитализированы.

На местах ударов работают подразделения ГСЧС, медики и коммунальные службы, которые проводят аварийно-спасательные работы.

Напомним

В ночь на 1 октября в Харькове зафиксирована серия взрывов в результате ударов управляемыми авиационными бомбами и ракетами. Под ударом были Киевский и Салтовский районы.