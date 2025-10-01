Харків зазнав ударів керованими авіаційними бомбами та ракетами - мер

У ніч проти 1 жовтня в Харкові було зафіксовано серію вибухів внаслідок ударів керованими авіаційними бомбами та ракетами. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає УНН.

Деталі

За попередніми даними, по місту вдарили крилатою авіаційною бомбою (КАБ). Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань наразі уточнюється.

Ворог продовжує завдавати ударів по місту балістичними ракетами. Загроза триває. Мешканців закликають залишатися в безпечних місцях.

Нагадаємо

30 вересня російська армія завдала серії ударів по Харкову. Всі шість влучань прийшлися на Холодногірський район міста, внаслідок обстрілу на місці виникла пожежа.