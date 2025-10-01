Харків зазнав ударів керованими авіаційними бомбами та ракетами - мер

$41.320.16
48.440.03
ukenru
30 вересня, 17:35 • 11867 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 20106 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 35995 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14 • 32926 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49 • 42921 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
30 вересня, 08:28 • 68380 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
30 вересня, 07:51 • 33666 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
30 вересня, 07:25 • 27422 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
30 вересня, 06:49 • 24142 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 21799 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1м/с
63%
758мм
Популярнi новини
У Парижі посол ПАР викинувся з вікна 22-го поверху готелю30 вересня, 14:43 • 3174 перегляди
НБУ випустив нову 10-гривневу монету на честь Сил безпілотних систем ЗСУPhoto30 вересня, 15:14 • 5024 перегляди
Харків знову під атакою дронів: у місті лунають вибухи30 вересня, 15:17 • 7158 перегляди
Трамп назвав Медведєва "тупою людиною" та попередив росію, що словом “ядерний” не розкидуються30 вересня, 16:33 • 3800 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди18:48 • 4888 перегляди
Публікації
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 35996 перегляди
Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров’яPhoto30 вересня, 13:09 • 23597 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони30 вересня, 08:28 • 68380 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 80085 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 171989 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Харків
Одеса
Дніпро (місто)
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди18:48 • 4992 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 14200 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 25172 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC30 вересня, 09:31 • 37679 перегляди
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo29 вересня, 15:05 • 31382 перегляди
Актуальне
The Guardian
Шахед-136
C-130 Hercules
Північний потік
Ракетний комплекс "Панцир"

Харків зазнав ударів керованими авіаційними бомбами та ракетами - мер

Київ • УНН

 • 878 перегляди

У ніч проти 1 жовтня в Харкові зафіксовано серію вибухів внаслідок ударів керованими авіаційними бомбами та ракетами. За попередніми даними, по місту вдарили крилатою авіаційною бомбою.

Харків зазнав ударів керованими авіаційними бомбами та ракетами - мер

У ніч проти 1 жовтня в Харкові було зафіксовано серію вибухів внаслідок ударів керованими авіаційними бомбами та ракетами. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає УНН.

Деталі

За попередніми даними, по місту вдарили крилатою авіаційною бомбою (КАБ). Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань наразі уточнюється.

Ворог продовжує завдавати ударів по місту балістичними ракетами. Загроза триває. Мешканців закликають залишатися в безпечних місцях. 

Нагадаємо

30 вересня російська армія завдала серії ударів по Харкову. Всі шість влучань прийшлися на Холодногірський район міста, внаслідок обстрілу на місці виникла пожежа.

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Ігор Терехов
Харків