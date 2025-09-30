Харків під масованим ударом: шість вибухів пролунали у Холодногірському районі – міський голова

Увечері, близько 18:00, російська армія завдала серії ударів по Харкову. За словами міського голови Ігоря Терехова, усі шість влучань прийшлися саме на Холодногірський район міста. Про це мер повідомив в Телеграм, пише УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, усі шість ударів, завданих ворогом від шостої вечора, прийшлися по Холодногірському району міста. Інформація щодо постраждалих та руйнувань – уточнюється – заявив Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок обстрілу на місці виникла пожежа. Інформації про постраждалих наразі немає, дані щодо масштабів руйнувань уточнюються.

На місці інциденту працюють рятувальники та інші екстрені служби.

Нагадаємо

30 вересня у Харкові лунають вибухи, місто під атакою дронів. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.