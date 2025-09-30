Харьков под массированным ударом: шесть взрывов прогремели в Холодногорском районе – мэр
Киев • УНН
Российская армия нанесла серию ударов по Харькову около 18:00, все шесть попаданий пришлись на Холодногорский район города. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, на месте возник пожар.
Вечером, около 18:00, российская армия нанесла серию ударов по Харькову. По словам городского головы Игоря Терехова, все шесть попаданий пришлись именно на Холодногорский район города. Об этом мэр сообщил в Телеграм, пишет УНН.
Подробности
По предварительной информации, все шесть ударов, нанесенных врагом с шести вечера, пришлись по Холодногорскому району города. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате обстрела на месте возник пожар. Информации о пострадавших пока нет, данные о масштабах разрушений уточняются.
На месте инцидента работают спасатели и другие экстренные службы.
Напомним
30 сентября в Харькове раздаются взрывы, город под атакой дронов. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.