Харків знову під атакою дронів: у місті лунають вибухи
Київ • УНН
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи в місті, спричинені атакою ворожих дронів. Зафіксовано влучання в Холодногірському районі, на місто суне ще група "шахедів".
У Харкові лунають вибухи, місто під атакою дронів. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
У місті вибух! Харків перебуває під атакою ворожих дронів! Будьте обережні! Ще один вибух. Попередньо - у Холодногірському районі
Згодом він додав, що на місто суне ще група "шахедів".
