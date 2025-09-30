Харків знову під атакою дронів: у місті лунають вибухи

У Харкові лунають вибухи, місто під атакою дронів. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

У місті вибух! Харків перебуває під атакою ворожих дронів! Будьте обережні! Ще один вибух. Попередньо - у Холодногірському районі - повідомив Терехов.

Згодом він додав, що на місто суне ще група "шахедів".

Ворог завдав чотири удари по Харкову, у місті лунають вибухи - мер