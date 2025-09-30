Харьков снова под атакой дронов: в городе раздаются взрывы
Киев • УНН
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе, вызванных атакой вражеских дронов. Зафиксировано попадание в Холодногорском районе, на город движется еще группа "шахедов".
В Харькове раздаются взрывы, город под атакой дронов. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
В городе взрыв! Харьков находится под атакой вражеских дронов! Будьте осторожны! Еще один взрыв. Предварительно - в Холодногорском районе
Впоследствии он добавил, что на город движется еще группа "шахедов".
