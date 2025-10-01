Харьков подвергся ударам управляемыми авиационными бомбами и ракетами - мэр

В ночь на 1 октября в Харькове была зафиксирована серия взрывов в результате ударов управляемыми авиационными бомбами и ракетами. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, по городу ударили крылатой авиационной бомбой (КАБ). Информация о пострадавших и масштабах разрушений сейчас уточняется.

Враг продолжает наносить удары по городу баллистическими ракетами. Угроза продолжается. Жителей призывают оставаться в безопасных местах.

Напомним

30 сентября российская армия нанесла серию ударов по Харькову. Все шесть попаданий пришлись на Холодногорский район города, в результате обстрела на месте возник пожар.