Харьков подвергся ударам управляемыми авиационными бомбами и ракетами - мэр
Киев • УНН
В ночь на 1 октября в Харькове была зафиксирована серия взрывов в результате ударов управляемыми авиационными бомбами и ракетами. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
По предварительным данным, по городу ударили крылатой авиационной бомбой (КАБ). Информация о пострадавших и масштабах разрушений сейчас уточняется.
Враг продолжает наносить удары по городу баллистическими ракетами. Угроза продолжается. Жителей призывают оставаться в безопасных местах.
Напомним
30 сентября российская армия нанесла серию ударов по Харькову. Все шесть попаданий пришлись на Холодногорский район города, в результате обстрела на месте возник пожар.