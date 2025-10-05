Харьков атакован вражескими БПЛА, часть города обесточена
Киев • УНН
Харьков подвергся атаке вражеских боевых дронов поздно вечером 5 октября. Под ударом оказался Новобаварский район города и пригород, информации о пострадавших нет.
Харьков поздно вечером 5 октября был атакован вражескими БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.
Подробности
По его словам, предварительно город был атакован вражескими боевыми дронами.
В свою очередь руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что под вражеским ударом БПЛА оказался Новобаварский район Харькова и пригород.
Угроза с воздуха сохраняется. Не покидайте укрытий до отбоя тревоги
Он добавил, что пока информация о пострадавших не поступала.
Тем временем местные СМИ сообщили, что в Харькове прозвучало около 15 взрывов. В городе произошли перебои с электричеством.
Напомним
В результате обстрелов Харькова КАБами и БПЛА в ночь на 1 октября был разрушен частный дом, повреждены 12 домов, автомобили и высоковольтные линии. Загорелись павильоны возле ст. м. "Барабашова", пострадали шесть человек.
Враг ударил по крупнейшему рынку Харькова: зафиксированы масштабные разрушения - мэр01.10.25, 05:26 • 25195 просмотров