Харьков атакован вражескими БПЛА, часть города обесточена

15:08 • 10991 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Популярные новости
Информация об экстренных отключениях света во всех регионах Украины - фейк5 октября, 10:39 • 4232 просмотра
Садовый подчеркнул, что во Львове после вражеской атаки очень сложная ситуация5 октября, 12:12 • 11645 просмотра
В Киеве трое подростков избили школьника на детской площадке, полиция отреагировалаPhoto5 октября, 12:15 • 3516 просмотра
Игнат о схемах полетов ракет и дронов в Telegram-каналах: основное требование не навредить5 октября, 14:18 • 5346 просмотра
Киевский областной ТЦК и СП опровергает кражу кота своими сотрудниками15:51 • 6102 просмотра
публикации
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 138809 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 78134 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 90997 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 138512 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 110133 просмотра
Харьков атакован вражескими БПЛА, часть города обесточена

Киев • УНН

 • 226 просмотра

Харьков подвергся атаке вражеских боевых дронов поздно вечером 5 октября. Под ударом оказался Новобаварский район города и пригород, информации о пострадавших нет.

Харьков атакован вражескими БПЛА, часть города обесточена

Харьков поздно вечером 5 октября был атакован вражескими БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.

Подробности

По его словам, предварительно город был атакован вражескими боевыми дронами.

В свою очередь руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что под вражеским ударом БПЛА оказался Новобаварский район Харькова и пригород.

Угроза с воздуха сохраняется. Не покидайте укрытий до отбоя тревоги

- написал Синегубов.

Он добавил, что пока информация о пострадавших не поступала.

Тем временем местные СМИ сообщили, что в Харькове прозвучало около 15 взрывов. В городе произошли перебои с электричеством.

Напомним

В результате обстрелов Харькова КАБами и БПЛА в ночь на 1 октября был разрушен частный дом, повреждены 12 домов, автомобили и высоковольтные линии. Загорелись павильоны возле ст. м. "Барабашова", пострадали шесть человек.

Враг ударил по крупнейшему рынку Харькова: зафиксированы масштабные разрушения - мэр01.10.25, 05:26 • 25195 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Электроэнергия
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков