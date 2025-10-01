Харків пережив важку ніч: рф атакувала КАБами, ракетами і дронами, постраждав район "Барабашова", серед 6 постраждалих поліцейський

Харків уночі пережив комбіновану атаку російських військ, постраждав район ринку та станції метро "Барабашово", відомо про щонайменше 6 постраждалих, серед них поліцейський, повідомили у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов та ГУНП в області, пише УНН.

Деталі

"Ніч у Харкові знову була важкою. Ворог вдарив по місту КАБами", - повідомив Терехов.

Як повідомив міський голова, зафіксовано чотири влучання у трьох локаціях міста.

У Салтівському районі, з його слів, зруйнований приватний будинок, пошкоджено ще 12 осель, автівки, високовольтні лінії. "Є постраждалий", - зазначив мер міста.

У Київському районі, за даними Терехова, зайнялися павільйони біля станції метро "Барабашова" на площі понад 2,8 тисячі квадратів. "Постраждали люди, загалом, станом на ранок відомо про шістьох постраждалих. Пошкоджено вхід до метро", - вказав Терехов.

На Салтівці, зазначив він, горіли гаражі - 15 зруйнованих вщент, вибито вікна в багатоповерхівках.

За даними ГУНП у Харківській області, під час нічних авіаударів по Харкову постраждало шестеро людей, серед них працівник поліції.

"Виникло загоряння ринку, внаслідок якого багато людей залишилися буквально без нічого - їхні торговельні павільйони вщент згоріли. Також один приватний будинок повністю зруйновано, багато інших зазнали пошкоджень, у багатоповерхівках вибито вікна. Пошкоджено входи до метрополітену, постраждав гаражний кооператив, розтрощено чимало автівок. Стан постраждалих - середньої тяжкості, вони перебувають у лікарні", - повідомив Терехов.

За даними голови ОВА, ворог атакував БпЛА "Молнія", 9 БпЛА "Герань-2" та 3 КАБами Холодногірський, Київський і Салтівський райони Харкова. У поліції уточнили, що в ніч на 1 жовтня ворог завдав по місту ударів не лише керованими авіабомбами, але й ракетами.

У місті пошкоджено 8 багатоквартирних і 17 приватних будинків, коледж, підприємство, ангар, 13 автомобілів, 15 гаражів, вхід у метро, торгові павільйони, зазначив Синєгубов.

У ДСНС, показавши наслідки, вказали, що вночі росія завдала ударів керованими авіабомбами та ракетами не лише по Харкову, а й по передмістю та Чугуївському району.

Доповнення

За даними Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 6 населених пунктів Харківської області. У селі Велика Шапківка Кіндрашівської громади загинув 64-річний чоловік.