Харьков пережил тяжелую ночь: рф атаковала КАБами, ракетами и дронами, пострадал район "Барабашово", среди 6 пострадавших полицейский

Харьков ночью пережил комбинированную атаку российских войск, пострадал район рынка и станции метро "Барабашово", известно о по меньшей мере 6 пострадавших, среди них полицейский, сообщили в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов и ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

"Ночь в Харькове снова была тяжелой. Враг ударил по городу КАБами", - сообщил Терехов.

Как сообщил городской голова, зафиксировано четыре попадания в трех локациях города.

В Салтовском районе, по его словам, разрушен частный дом, повреждены еще 12 домов, автомобили, высоковольтные линии. "Есть пострадавший", - отметил мэр города.

В Киевском районе, по данным Терехова, загорелись павильоны возле станции метро "Барабашово" на площади более 2,8 тысячи квадратных метров. "Пострадали люди, в общей сложности, по состоянию на утро известно о шести пострадавших. Поврежден вход в метро", - указал Терехов.

На Салтовке, отметил он, горели гаражи - 15 разрушенных до основания, выбиты окна в многоэтажках.

По данным ГУНП в Харьковской области, во время ночных авиаударов по Харькову пострадали шесть человек, среди них сотрудник полиции.

"Возникло возгорание рынка, в результате которого многие люди остались буквально без ничего - их торговые павильоны дотла сгорели. Также один частный дом полностью разрушен, многие другие получили повреждения, в многоэтажках выбиты окна. Повреждены входы в метрополитен, пострадал гаражный кооператив, разбито немало автомобилей. Состояние пострадавших - средней тяжести, они находятся в больнице", - сообщил Терехов.

По данным главы ОВА, враг атаковал БпЛА "Молния", 9 БпЛА "Герань-2" и 3 КАБами Холодногорский, Киевский и Салтовский районы Харькова. В полиции уточнили, что в ночь на 1 октября враг нанес по городу удары не только управляемыми авиабомбами, но и ракетами.

В городе повреждены 8 многоквартирных и 17 частных домов, колледж, предприятие, ангар, 13 автомобилей, 15 гаражей, вход в метро, торговые павильоны, отметил Синегубов.

В ГСЧС, показав последствия, указали, что ночью россия нанесла удары управляемыми авиабомбами и ракетами не только по Харькову, но и по пригороду и Чугуевскому району.

Дополнение

По данным Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись город Харьков и 6 населенных пунктов Харьковской области. В селе Великая Шапковка Кондрашовской общины погиб 64-летний мужчина.