Предстоящая зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы войны - мэр

Учитывая динамику атак, уже понятно, что грядущая зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы войны. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

За последние дни враг уничтожил две трансформаторные подстанции, питавшие наш город. Это серьезный удар по мощностям АО "Харьковоблэнерго". И, глядя на динамику атак, уже понятно, что грядущая зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы войны - сообщил Терехов.

Вместе с тем, по его словам, если еще ночью без электроэнергии оставались около 22 тыс. абонентов, то уже сейчас - около 3,5 тыс.

Надо смотреть правде в глаза: россия не прекратит попыток террора, она будет пытаться и дальше лишить наших людей жизни, погрузить их в холод и темноту. И в любой момент может произойти новый удар по критической инфраструктуре, который за секунды способен разрушить то, что мы создавали и восстанавливали месяцами. И такие ситуации, к сожалению, уже случались не один раз в прошлом и случаются сейчас. Поэтому надо всегда быть готовыми ко всему - отметил Терехов.

Харьков атакован вражескими БПЛА, часть города обесточена