Харьковщина: в результате вражеской атаки на Боровую пострадал глава громады

В Харьковской области в результате удара вражеского FPV-дрона пострадали начальник Боровской поселковой военной администрации и секретарь громады. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Сегодня утром оккупанты ударили FPV-дроном возле легкового авто, попали в заднее колесо. В машине находились начальник Боровской поселковой военной администрации и секретарь громады – они получили взрывные травмы, ушибы - сообщил Синегубов.

По его словам, пострадавших госпитализировали. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

