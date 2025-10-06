Харьковщина: в результате вражеской атаки на Боровую пострадал глава громады
Киев • УНН
На Харьковщине начальник Боровской поселковой военной администрации и секретарь громады получили взрывные травмы и ушибы в результате удара FPV-дрона. Пострадавших госпитализировали, медики оказывают им помощь.
В Харьковской области в результате удара вражеского FPV-дрона пострадали начальник Боровской поселковой военной администрации и секретарь громады. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Сегодня утром оккупанты ударили FPV-дроном возле легкового авто, попали в заднее колесо. В машине находились начальник Боровской поселковой военной администрации и секретарь громады – они получили взрывные травмы, ушибы
По его словам, пострадавших госпитализировали. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
