Водителей просят избегать движения по трассе от Изюма до Славянска из-за угрозы дронов
Киев • УНН
Водителей призывают избегать участка трассы М-03 Изюм – Славянск из-за активизации боевых действий и массового применения ударных FPV-дронов. Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области рекомендует пользоваться альтернативными маршрутами.
Водителей призывают избегать участка Изюм – Славянск на трассе М-03 из-за угрозы дронов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Службу восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
Детали
В службе призвали при планировании поездок учитывать ситуацию и по возможности избегать движения по указанному участку.
В связи с активизацией боевых действий на Лиманском направлении противник массово применяет ударные FPV-дроны для поражения как военной, так и гражданской техники. Особенно опасным остается участок трассы М-03 от Изюма до Славянска
"Уважаемые водители! Призываем вас при планировании поездок учитывать ситуацию и по возможности избегать движения по указанному участку. Для вашей безопасности рекомендуем пользоваться альтернативными маршрутами в направлении Славянска", - добавили в Службе.
