Водіїв просять уникати руху трасою від Ізюма до Слов’янська через загрозу дронів

8 вересня, 17:31 • 8682 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 14979 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 19743 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 18954 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 40455 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
8 вересня, 12:10 • 24715 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 25985 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 26436 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 27043 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 30048 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo
8 вересня, 15:06 • 11317 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?
8 вересня, 15:39 • 10997 перегляди
Все вказує на те, що плани путіна не обмежаться Україною - Мерц
8 вересня, 16:18 • 3680 перегляди
У Харкові повідомили про підозру чоловіку, який зґвалтував неповнолітню дівчину на кладовищіPhoto
8 вересня, 16:21 • 6398 перегляди
Навроцький заявив про "різні погляди" з Науседою щодо членства України в ЄС
20:07 • 4366 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 15:42 • 19745 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном
8 вересня, 13:06 • 21469 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде
8 вересня, 06:53 • 75302 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: поради Photo
8 вересня, 06:30 • 58760 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto
8 вересня, 05:30 • 59581 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Київська область
Угорщина
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?
8 вересня, 15:39 • 10996 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo
8 вересня, 15:06 • 11315 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде
8 вересня, 06:53 • 75300 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto
7 вересня, 08:47 • 40041 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo
6 вересня, 18:22 • 43999 перегляди
Фейкові новини
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Financial Times
Leopard 2

Водіїв просять уникати руху трасою від Ізюма до Слов’янська через загрозу дронів

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Водіїв закликають уникати ділянки траси М-03 Ізюм – Слов’янськ через активізацію бойових дій та масове застосування ударних FPV-дронів. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області рекомендує користуватися альтернативними маршрутами.

Водіїв просять уникати руху трасою від Ізюма до Слов’янська через загрозу дронів

Водіїв закликають уникати ділянки Ізюм – Слов’янськ на трасі М-03 через загрозу дронів. Про це інформує УНН із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Деталі

У службі закликали під час планування поїздок враховувати ситуацію та по можливості уникати руху зазначеною ділянкою. 

У зв’язку з активізацією бойових дій на Лиманському напрямку противник масово застосовує ударні FPV-дрони для ураження як військової, так і цивільної техніки. Особливо небезпечною залишається ділянка траси М-03 від Ізюма до Слов’янська

- йдеться у повідомленні.

"Шановні водії! Закликаємо вас під час планування поїздок враховувати ситуацію та по можливості уникати руху зазначеною ділянкою. Для вашої безпеки рекомендуємо користуватися альтернативними маршрутами у напрямку Слов’янська", - додали у Службі.

Нагадаємо

Російські силовики в анексованому Криму вимагають від жителів Херсонщини встановлювати месенджер Мах. Наступного місяця відсутність програми обіцяють перевіряти спеціальним детектором.

Більшість водіїв у США плутають алкогольні напої з енергетиками та газованою водою - опитування
07.09.25, 16:27 • 5248 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніАвто
Державний кордон України
Слов'янськ
Харківська область
Ізюм
Херсонська область
Крим