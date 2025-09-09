Водіїв просять уникати руху трасою від Ізюма до Слов’янська через загрозу дронів
Київ • УНН
Водіїв закликають уникати ділянки траси М-03 Ізюм – Слов’янськ через активізацію бойових дій та масове застосування ударних FPV-дронів. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області рекомендує користуватися альтернативними маршрутами.
Деталі
У службі закликали під час планування поїздок враховувати ситуацію та по можливості уникати руху зазначеною ділянкою.
У зв’язку з активізацією бойових дій на Лиманському напрямку противник масово застосовує ударні FPV-дрони для ураження як військової, так і цивільної техніки. Особливо небезпечною залишається ділянка траси М-03 від Ізюма до Слов’янська
"Шановні водії! Закликаємо вас під час планування поїздок враховувати ситуацію та по можливості уникати руху зазначеною ділянкою. Для вашої безпеки рекомендуємо користуватися альтернативними маршрутами у напрямку Слов’янська", - додали у Службі.
Нагадаємо
