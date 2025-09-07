На блокпостах рф у Криму змушують встановлювати російський месенджер
Київ • УНН
Російські силовики в анексованому Криму вимагають від жителів Херсонщини встановлювати месенджер Мах. Наступного місяця відсутність програми обіцяють перевіряти спеціальним детектором.
На російських блокпостах силовики в анексованому Криму вимагають від жителів Херсонщини встановлювати на смартфони месенджер Мах.
Наступного місяця відсутність Мах на телефоні обіцяють перевіряти спеціальним детектором, який аналізує вміст пристрою, пише УНН із посиланнями на Telegram-канал Кримський вітер.
Деталі
На російських блокпостах силовики вимагають від людей, які є з окупованих територій Херсонської області в анексованому Криму, встановлювати на смартфонах російський месенджер Мах
Також зазначається, що зараз водіїв і пасажирів "умовляють встановити цю програму", а Людям похилого віку нібито пропонують допомогу в її установі.
Однак при цьому на блокпостах попереджають, що вже наступного місяця "відсутність месенджера Мах на телефоні стане приводом для додаткової перевірки спеціальним мобільним детектором, який аналізує вміст пристрою".
