Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
05:47 • 16978 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 39539 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 56875 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 83707 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 71893 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 50147 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 54342 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 71300 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 36750 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
На блокпостах рф у Криму змушують встановлювати російський месенджер

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Російські силовики в анексованому Криму вимагають від жителів Херсонщини встановлювати месенджер Мах. Наступного місяця відсутність програми обіцяють перевіряти спеціальним детектором.

На блокпостах рф у Криму змушують встановлювати російський месенджер

На російських блокпостах силовики в анексованому Криму вимагають від жителів Херсонщини встановлювати на смартфони месенджер Мах.

Наступного місяця відсутність Мах на телефоні обіцяють перевіряти спеціальним детектором, який аналізує вміст пристрою, пише УНН із посиланнями на Telegram-канал Кримський вітер.

Деталі

На російських блокпостах силовики вимагають від людей, які є з окупованих територій Херсонської області в анексованому Криму, встановлювати на смартфонах російський месенджер Мах

- ідеться у дописі.

Також зазначається, що зараз водіїв і пасажирів "умовляють встановити цю програму", а Людям похилого віку нібито пропонують допомогу в її установі.

кремль встановлює тотальний контроль за російською молоддю - Служба Зовнішньої Розвідки України07.09.25, 02:40 • 3306 переглядiв

Однак при цьому на блокпостах попереджають, що вже наступного місяця "відсутність месенджера Мах на телефоні стане приводом для додаткової перевірки спеціальним мобільним детектором, який аналізує вміст пристрою".

"Крим - це Україна": активісти руху "Жовта Стрічка" провели акцію спротиву в окупованому Криму05.09.25, 01:49 • 6554 перегляди

Альона Уткіна

