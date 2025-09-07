$41.350.00
На блокпостах РФ в Крыму заставляют устанавливать российский мессенджер

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Российские силовики в аннексированном Крыму требуют от жителей Херсонщины устанавливать мессенджер Мах. В следующем месяце отсутствие программы обещают проверять специальным детектором.

На блокпостах РФ в Крыму заставляют устанавливать российский мессенджер

На российских блокпостах силовики в аннексированном Крыму требуют от жителей Херсонщины устанавливать на смартфоны мессенджер Мах.

В следующем месяце отсутствие Мах на телефоне обещают проверять специальным детектором, который анализирует содержимое устройства, пишет УНН со ссылками на Telegram-канал Крымский ветер.

Детали

На российских блокпостах силовики требуют от людей, которые являются с оккупированных территорий Херсонской области в аннексированном Крыму, устанавливать на смартфонах российский мессенджер Мах

- говорится в сообщении.

Также отмечается, что сейчас водителей и пассажиров "уговаривают установить эту программу", а пожилым людям якобы предлагают помощь в ее установке.

Кремль устанавливает тотальный контроль над российской молодежью - Служба внешней разведки Украины

Однако при этом на блокпостах предупреждают, что уже в следующем месяце "отсутствие мессенджера Мах на телефоне станет поводом для дополнительной проверки специальным мобильным детектором, который анализирует содержимое устройства".

"Крым – это Украина": активисты движения "Желтая Лента" провели акцию сопротивления в оккупированном Крыму

Алена Уткина

