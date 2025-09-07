На блокпостах РФ в Крыму заставляют устанавливать российский мессенджер

На российских блокпостах силовики в аннексированном Крыму требуют от жителей Херсонщины устанавливать на смартфоны мессенджер Мах.

В следующем месяце отсутствие Мах на телефоне обещают проверять специальным детектором, который анализирует содержимое устройства, пишет УНН со ссылками на Telegram-канал Крымский ветер.

