Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями

Spotify, похоже, работает над новой функцией, которая позволит слушателям аудиокниг продолжить прослушивание с того места, где они остановились в физической книге, сообщает Android Authority, пишет УНН.

Детали

"Похоже, что Spotify готовит действительно умную функцию, которая удовлетворит потребности библиофилов и поклонников аудиокниг. Amazon уже сделал это с электронными и аудиокнигами, но Spotify идет еще дальше, не оставляя в стороне и любителей физических книг", - говорится в публикации.

Как пишет издание, Spotify работает над новой функцией под названием Page Match, "которая позволит вам плавно переходить между аудиокнигами и физическими книгами".

"Когда вы сканируете страницу в физической книге камерой телефона, Spotify перенаправит вас именно к этому месту в аудиокниге", - пишет издание.

Эта функция, как сообщается, работает в обе стороны, а также позволяет переходить от аудиокниги к ее физической копии.

