Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями

$43.180.08
50.320.20
ukenru
20 января, 20:12 • 16094 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 32953 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 29126 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 46090 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 31812 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 44484 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 24969 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 29164 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 26687 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 27175 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Премьер Гренландии призвал готовиться к возможному вторжению20 января, 21:23 • 6590 просмотра
Спор о Гренландии сорвал планы подписания соглашения по Украине на форуме в Давосе - Axios20 января, 21:41 • 8152 просмотра
Кличко: 600 тысяч киевлян покинули столицу после российских атак 9 января20 января, 23:05 • 4848 просмотра
США захватили седьмой танкер в Карибском море, связанный с ВенесуэлойVideo20 января, 23:38 • 12727 просмотра
Трамп раскрыл причину, почему не может закончить войну между россией и Украиной21 января, 00:14 • 18207 просмотра
публикации
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 23975 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией20 января, 15:45 • 46111 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность20 января, 13:28 • 44499 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 42148 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 54309 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Лавров Сергей Викторович
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Давос
Европа
Реклама
УНН Lite
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями06:46 • 94 просмотра
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49 • 12397 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей20 января, 17:16 • 17194 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount20 января, 16:21 • 18276 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo20 января, 14:39 • 25075 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Дипломатка
Золото
Фильм

Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Spotify разрабатывает функцию Page Match, которая позволит пользователям синхронизировать прослушивание аудиокниг с физическими книгами. Это позволит продолжить чтение или прослушивание с того же места.

Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями

Spotify, похоже, работает над новой функцией, которая позволит слушателям аудиокниг продолжить прослушивание с того места, где они остановились в физической книге, сообщает Android Authority, пишет УНН.

Детали

"Похоже, что Spotify готовит действительно умную функцию, которая удовлетворит потребности библиофилов и поклонников аудиокниг. Amazon уже сделал это с электронными и аудиокнигами, но Spotify идет еще дальше, не оставляя в стороне и любителей физических книг", - говорится в публикации.

Как пишет издание, Spotify работает над новой функцией под названием Page Match, "которая позволит вам плавно переходить между аудиокнигами и физическими книгами".

"Когда вы сканируете страницу в физической книге камерой телефона, Spotify перенаправит вас именно к этому месту в аудиокниге", - пишет издание.

Эта функция, как сообщается, работает в обе стороны, а также позволяет переходить от аудиокниги к ее физической копии.

OpenAI интегрирует ChatGPT со Spotify, путь для интерфейсов других онлайн-сервисов также открыт07.10.25, 10:47 • 2152 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоТехнологииУНН Lite
Техника
Тренд
Бренд
Amazon
Spotify