20 січня, 20:12 • 16332 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 33572 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 29629 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 46953 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 32223 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 44976 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 25070 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 29187 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 26715 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 27235 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
Публікації
Ексклюзиви
УНН Lite
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями06:46 • 278 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 12593 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16 • 17561 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20 січня, 16:21 • 18631 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo20 січня, 14:39 • 25423 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями

Київ • УНН

 • 278 перегляди

Spotify розробляє функцію Page Match, яка дозволить користувачам синхронізувати прослуховування аудіокниг з фізичними книгами. Це дозволить продовжити читання або прослуховування з того ж місця.

Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями

Spotify, схоже, працює над новою функцією, яка дозволить слухачам аудіокниг продовжити прослуховування з того місця, де вони зупинилися у фізичній книзі, повідомляє Android Authority, пише УНН.

Деталі

"Схоже, що Spotify готує справді розумну функцію, яка задовольнить потреби бібліофілів та шанувальників аудіокниг. Amazon вже зробив це з електронними та аудіокнигами, але Spotify йде ще далі, не залишаючи осторонь і любителів фізичних книг", - ідеться у публікації.

Як пише видання, Spotify працює над новою функцією під назвою Page Match, "яка дозволить вам плавно переходити між аудіокнигами та фізичними книгами".

"Коли ви скануєте сторінку у фізичній книзі камерою телефону, Spotify перенаправить вас саме до цього місця в аудіокнизі", - пише видання.

Ця функція, як повідомляється, працює в обидва боки, а також дозволяє переходити від аудіокниги до її фізичної копії.

OpenAI інтегрує ChatGPT зі Spotify, шлях для інтерфейсів інших онлайн-сервісів також відкрито07.10.25, 10:47 • 2152 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоТехнологіїУНН Lite
Техніка
Тренд
Бренд
Amazon
Spotify