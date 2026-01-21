Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями
Київ • УНН
Spotify розробляє функцію Page Match, яка дозволить користувачам синхронізувати прослуховування аудіокниг з фізичними книгами. Це дозволить продовжити читання або прослуховування з того ж місця.
Spotify, схоже, працює над новою функцією, яка дозволить слухачам аудіокниг продовжити прослуховування з того місця, де вони зупинилися у фізичній книзі, повідомляє Android Authority, пише УНН.
Деталі
"Схоже, що Spotify готує справді розумну функцію, яка задовольнить потреби бібліофілів та шанувальників аудіокниг. Amazon вже зробив це з електронними та аудіокнигами, але Spotify йде ще далі, не залишаючи осторонь і любителів фізичних книг", - ідеться у публікації.
Як пише видання, Spotify працює над новою функцією під назвою Page Match, "яка дозволить вам плавно переходити між аудіокнигами та фізичними книгами".
"Коли ви скануєте сторінку у фізичній книзі камерою телефону, Spotify перенаправить вас саме до цього місця в аудіокнизі", - пише видання.
Ця функція, як повідомляється, працює в обидва боки, а також дозволяє переходити від аудіокниги до її фізичної копії.
