Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями

Spotify, схоже, працює над новою функцією, яка дозволить слухачам аудіокниг продовжити прослуховування з того місця, де вони зупинилися у фізичній книзі, повідомляє Android Authority, пише УНН.

Деталі

"Схоже, що Spotify готує справді розумну функцію, яка задовольнить потреби бібліофілів та шанувальників аудіокниг. Amazon вже зробив це з електронними та аудіокнигами, але Spotify йде ще далі, не залишаючи осторонь і любителів фізичних книг", - ідеться у публікації.

Як пише видання, Spotify працює над новою функцією під назвою Page Match, "яка дозволить вам плавно переходити між аудіокнигами та фізичними книгами".

"Коли ви скануєте сторінку у фізичній книзі камерою телефону, Spotify перенаправить вас саме до цього місця в аудіокнизі", - пише видання.

Ця функція, як повідомляється, працює в обидва боки, а також дозволяє переходити від аудіокниги до її фізичної копії.

