3 декабря, 23:09 • 13952 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 24108 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 27297 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 38247 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 44456 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 25171 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 28531 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 25835 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 25713 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 30905 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Под прикрытием работы и доставки: задержаны агенты фсб, которые помогали рашистам атаковать оборонительные рубежи Изюма

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Контрразведка СБУ задержала двух агентов фсб в Харьковской области, которые собирали координаты Сил обороны на Изюмском направлении. Фигуранты передавали данные о военных объектах и трансформаторах газокомпрессорной станции.

Под прикрытием работы и доставки: задержаны агенты фсб, которые помогали рашистам атаковать оборонительные рубежи Изюма

Контрразведка Службы безопасности задержала еще двух российских агентов в Харьковской области. Фигуранты работали на фсб и по заданию врага собирали координаты Сил обороны на Изюмском направлении. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Как установило расследование, вражескими пособниками оказались двое жителей района, которые действовали порознь, но "замыкались" на единого куратора из москвы

- сообщили в СБУ.

По материалам дела, один из агентов – 56-летний работник местной газокомпрессорной станции, который под видом рабочих поездок фиксировал геолокации военных объектов и "сливал" их фсб.

Также он направлял куратору текстовые сообщения с описанием расположения основных трансформаторов ГКС, по которым рашисты готовили воздушные удары.

Еще один агент – 57-летний водитель, который развозил продукты питания прифронтовым магазинам и одновременно отслеживал координаты опорных пунктов обороны украинских войск.

Собранные данные оба фигуранта мессенджерами направляли резиденту (руководителю) агентурной группы. Им оказался их односельчанин, который во время временной оккупации общины выехал в рф и работает на российскую спецслужбу.

Установлено, что в России он был завербован сотрудником ФСБ, личность которого также установлена контрразведкой СБУ.

По определенному вражеским спецслужбистом плану резидент получил задание сформировать агентурную группу в Изюмском районе Харьковской области.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили злоумышленников и задокументировали их разведактивность. Одновременно были проведены мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны на соответствующем направлении боевых действий

- говорится в сообщении.

На финальном этапе спецоперации обоих агентов задержали по местам жительства. Во время обысков у них изъяли смартфоны, с которых они координировали свои действия с резидентом.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности старшего агентурной группы и ее куратора.

Избивал и пытал током украинских военнопленных: "Доктор Зло" из мордовской колонии получил подозрение03.12.25, 13:12 • 3244 просмотра

Ольга Розгон

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Украина