Под прикрытием работы и доставки: задержаны агенты фсб, которые помогали рашистам атаковать оборонительные рубежи Изюма
Контрразведка СБУ задержала двух агентов фсб в Харьковской области, которые собирали координаты Сил обороны на Изюмском направлении. Фигуранты передавали данные о военных объектах и трансформаторах газокомпрессорной станции.
Как установило расследование, вражескими пособниками оказались двое жителей района, которые действовали порознь, но "замыкались" на единого куратора из москвы
По материалам дела, один из агентов – 56-летний работник местной газокомпрессорной станции, который под видом рабочих поездок фиксировал геолокации военных объектов и "сливал" их фсб.
Также он направлял куратору текстовые сообщения с описанием расположения основных трансформаторов ГКС, по которым рашисты готовили воздушные удары.
Еще один агент – 57-летний водитель, который развозил продукты питания прифронтовым магазинам и одновременно отслеживал координаты опорных пунктов обороны украинских войск.
Собранные данные оба фигуранта мессенджерами направляли резиденту (руководителю) агентурной группы. Им оказался их односельчанин, который во время временной оккупации общины выехал в рф и работает на российскую спецслужбу.
Установлено, что в России он был завербован сотрудником ФСБ, личность которого также установлена контрразведкой СБУ.
По определенному вражеским спецслужбистом плану резидент получил задание сформировать агентурную группу в Изюмском районе Харьковской области.
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили злоумышленников и задокументировали их разведактивность. Одновременно были проведены мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны на соответствующем направлении боевых действий
На финальном этапе спецоперации обоих агентов задержали по местам жительства. Во время обысков у них изъяли смартфоны, с которых они координировали свои действия с резидентом.
Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения группой лиц).
Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности старшего агентурной группы и ее куратора.
