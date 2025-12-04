Под прикрытием работы и доставки: задержаны агенты фсб, которые помогали рашистам атаковать оборонительные рубежи Изюма

Контрразведка Службы безопасности задержала еще двух российских агентов в Харьковской области. Фигуранты работали на фсб и по заданию врага собирали координаты Сил обороны на Изюмском направлении. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Как установило расследование, вражескими пособниками оказались двое жителей района, которые действовали порознь, но "замыкались" на единого куратора из москвы - сообщили в СБУ.

По материалам дела, один из агентов – 56-летний работник местной газокомпрессорной станции, который под видом рабочих поездок фиксировал геолокации военных объектов и "сливал" их фсб.

Также он направлял куратору текстовые сообщения с описанием расположения основных трансформаторов ГКС, по которым рашисты готовили воздушные удары.

Еще один агент – 57-летний водитель, который развозил продукты питания прифронтовым магазинам и одновременно отслеживал координаты опорных пунктов обороны украинских войск.

Собранные данные оба фигуранта мессенджерами направляли резиденту (руководителю) агентурной группы. Им оказался их односельчанин, который во время временной оккупации общины выехал в рф и работает на российскую спецслужбу.

Установлено, что в России он был завербован сотрудником ФСБ, личность которого также установлена контрразведкой СБУ.

По определенному вражеским спецслужбистом плану резидент получил задание сформировать агентурную группу в Изюмском районе Харьковской области.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили злоумышленников и задокументировали их разведактивность. Одновременно были проведены мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны на соответствующем направлении боевых действий - говорится в сообщении.

На финальном этапе спецоперации обоих агентов задержали по местам жительства. Во время обысков у них изъяли смартфоны, с которых они координировали свои действия с резидентом.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности старшего агентурной группы и ее куратора.

