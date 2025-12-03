Избивал и пытал током украинских военнопленных: "Доктор Зло" из мордовской колонии получил подозрение

Фельдшеру российской колонии, известному как "Доктор Зло", который вместо лечения пытал и унижал украинских военнопленных, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении фельдшеру российской колонии, который вместо лечения пытал и унижал украинских военнопленных. Ему инкриминируют жестокое обращение с пленными, что является военным преступлением (ч. 1 ст. 438 УК Украины) - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, указанное лицо, будучи медицинским работником, находясь в исправительной колонии № 10 Управления федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия, систематически совершало насилие в отношении украинских военнопленных.

Он пропускал через украинских военнопленных электрический ток, бил их по голове и телу трубой и другими предметами. Его действия причиняли нашим военным сильную физическую боль и глубокие моральные страдания, сообщили прокуроры.

За совершение инкриминируемого преступления Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление Службы безопасности Украины. Оперативное сопровождение осуществляется Департаментом уголовного розыска Национальной полиции Украины.

