09:59
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
09:21
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
2 декабря, 11:54
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
2 декабря, 11:33
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Избивал и пытал током украинских военнопленных: "Доктор Зло" из мордовской колонии получил подозрение

Киев • УНН

 • 352 просмотра

Фельдшеру российской колонии, известному как "Доктор Зло", сообщено о подозрении за жестокое обращение с украинскими военнопленными. Он пытал их током и избивал, причиняя физическую боль и моральные страдания.

Избивал и пытал током украинских военнопленных: "Доктор Зло" из мордовской колонии получил подозрение

Фельдшеру российской колонии, известному как "Доктор Зло", который вместо лечения пытал и унижал украинских военнопленных, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении фельдшеру российской колонии, который вместо лечения пытал и унижал украинских военнопленных. Ему инкриминируют жестокое обращение с пленными, что является военным преступлением (ч. 1 ст. 438 УК Украины)

- говорится в сообщении.

Пытали украинцев во время оккупации Изюма и Херсона: идентифицированы трое военных рф, один из них приговорен к пожизненному заключению17.10.25, 14:29 • 4568 просмотров

Детали

По данным следствия, указанное лицо, будучи медицинским работником, находясь в исправительной колонии № 10 Управления федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия, систематически совершало насилие в отношении украинских военнопленных.

Он пропускал через украинских военнопленных электрический ток, бил их по голове и телу трубой и другими предметами. Его действия причиняли нашим военным сильную физическую боль и глубокие моральные страдания, сообщили прокуроры.

За совершение инкриминируемого преступления Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление Службы безопасности Украины. Оперативное сопровождение осуществляется Департаментом уголовного розыска Национальной полиции Украины.

Организовал подрыв Каховской ГЭС летом 2023 года: российскому генерал-майору заочно сообщили о подозрении01.10.25, 14:51 • 2990 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Военное положение
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Генеральный прокурор Украины
Служба безопасности Украины