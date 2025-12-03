Бив та катував струмом українських військовополонених: "Доктор Зло" з мордовської колонії отримав підозру

Фельдшеру російської колонії, відомому як "Доктор Зло", який замість лікування катував та принижував українських військовополонених, повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру фельдшеру російської колонії, який замість лікування катував та принижував українських військовополонених. Йому інкримінують жорстоке поводження з полоненими, що є воєнним злочином (ч. 1 ст. 438 КК України) - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, вказана особа, будучи медичним працівником, перебуваючи у виправній колонії № 10 Управління федеральної служби виконання покарань по Республіці Мордовія", систематично вчиняв насильство стосовно українських військовополонених.

Він пропускав через українських військовополонених електричний струм, бив їх по голові та тілу трубою й іншими предметами. Його дії завдавали нашим військовим сильного фізичного болю та глибоких моральних страждань, повідомили прокурори.

За вчинення інкримінованого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Служби безпеки України. Оперативний супровід здійснюється Департаментом карного розшуку Національної поліції України".

