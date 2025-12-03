Бив та катував струмом українських військовополонених: "Доктор Зло" з мордовської колонії отримав підозру

$42.330.01
49.180.13
ukenru
09:59 • 4404 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
09:21 • 10877 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 20304 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 29424 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 26369 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 36940 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 74523 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 49453 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 39520 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 34294 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.4м/с
92%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Пєсков повідомив, чи буде перемир'я на Новий рік3 грудня, 02:43 • 14646 перегляди
Принц Ендрю не отримає 600 тисяч доларів компенсації за виселення з Royal Lodge3 грудня, 03:42 • 17127 перегляди
Чехія зупиняє оновлення танків T-72, які планувалося передати Україні3 грудня, 05:14 • 22986 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo06:30 • 23244 перегляди
У Зеленського мала бути зустріч з Віткоффом та Кушнером у Брюсселі, але її скасовано - журналіст06:33 • 16806 перегляди
Публікації
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo06:30 • 23384 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 37168 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 46465 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції2 грудня, 14:40 • 44696 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання2 грудня, 11:57 • 45579 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Дніпропетровська область
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 52289 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 54480 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 109768 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 83784 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 99591 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Truth Social

Бив та катував струмом українських військовополонених: "Доктор Зло" з мордовської колонії отримав підозру

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Фельдшеру російської колонії, відомому як "Доктор Зло", повідомлено про підозру за жорстоке поводження з українськими військовополоненими. Він катував їх струмом та бив, завдаючи фізичного болю та моральних страждань.

Бив та катував струмом українських військовополонених: "Доктор Зло" з мордовської колонії отримав підозру

Фельдшеру російської колонії, відомому як "Доктор Зло", який замість лікування катував та принижував українських військовополонених, повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру фельдшеру російської колонії, який замість лікування катував та принижував українських військовополонених. Йому інкримінують жорстоке поводження з полоненими, що є воєнним злочином (ч. 1 ст. 438 КК України) 

- йдеться у повідомленні.

Катували українців під час окупації Ізюма та Херсона: ідентифікували трьох військових рф, одного з них засуджено до довічного17.10.25, 14:29 • 4568 переглядiв

Деталі

За даними слідства, вказана особа, будучи медичним працівником, перебуваючи у виправній колонії № 10 Управління федеральної служби виконання покарань по Республіці Мордовія", систематично вчиняв насильство стосовно українських військовополонених.

Він пропускав через українських військовополонених електричний струм, бив їх по голові та тілу трубою й іншими предметами. Його дії завдавали нашим військовим сильного фізичного болю та глибоких моральних страждань, повідомили прокурори.

За вчинення інкримінованого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Служби безпеки України. Оперативний супровід здійснюється Департаментом карного розшуку Національної поліції України".

Організував підрив Каховської ГЕС влітку 2023 року: російському генерал-майору заочно повідомили про підозру01.10.25, 14:51 • 2990 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКримінал та НП
Воєнний стан
Війна в Україні
Національна поліція України
Генеральний прокурор (Україна)
Служба безпеки України