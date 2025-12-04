$42.200.13
Під прикриттям роботи та доставки: затримано агентів фсб, які допомагали рашистам атакувати оборонні рубежі Ізюму

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Контррозвідка СБУ затримала двох агентів фсб на Харківщині, які збирали координати Сил оборони на Ізюмському напрямку. Фігуранти передавали дані про військові об'єкти та трансформатори газокомпресорної станції.

Під прикриттям роботи та доставки: затримано агентів фсб, які допомагали рашистам атакувати оборонні рубежі Ізюму

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще двох російських агентів на Харківщині. Фігуранти працювали на фсб і за завданням ворога збирали координати Сил оборони на Ізюмському напрямку. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Як встановило розслідування, ворожими поплічниками виявилися двоє жителів району, які діяли порізно, але "замикалися" на єдиного куратора з москви

- повідомили в СБУ.

За матеріалами справи, один з агентів – 56-річний працівник місцевої газокомпресорної станції, який під виглядом робочих поїздок фіксував геолокації військових об’єктів та "зливав" їх фсб.

Також він направляв куратору текстові повідомлення з описом розташування основних трансформаторів ГКС, по яких рашисти готували повітряні удари.

Ще один агент – 57-річний водій, який розвозив продукти харчування прифронтовим магазинам і одночасно відстежував координати опорних пунктів оборони українських військ.

Зібрані дані обидва фігуранти месенджерами направляли резиденту (керівнику) агентурної групи. Ним виявився їхній односелець, який під час тимчасової окупації громади виїхав до рф і працює на російську спецслужбу.

Встановлено, що в росії він був завербований співробітником фсб, особу якого також встановлено контррозвідкою СБУ.

За визначеним ворожим спецслужбістом планом резидент отримав завдання сформувати агентурну групу в Ізюмському районі Харківщини.

Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисників і задокументували їхню розвідактивність. Одночасно було проведено заходи для убезпечення локацій Сил оборони на відповідному напрямку бойових дій

- йдеться у повідомленні.

На фінальному етапі спецоперації обох агентів затримали за місцями проживання. Під час обшуків у них вилучили смартфони, з яких вони координували свої дії з резидентом.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності старшого агентурної групи та її куратора.

Ольга Розгон

Війна в Україні
