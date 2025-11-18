$42.070.02
Спецпосланник Трампа Уиткофф присоединится к переговорам с Зеленским в Турции - Reuters
россия атаковала энергетику в четырех областях, графики в большинстве областей - Минэнерго
Как ухаживать за комнатными растениями зимой: основные советыPhoto
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
Помогал оккупантам готовить наступление на Харьковщину: СБУ задержала 62-летнего жителя Изюма

Мужчина передавал российским оккупантам геолокации украинских войск на Харьковщине. Враг планировал массированные удары и наземные атаки, используя эти разведданные.

Помогал оккупантам готовить наступление на Харьковщину: СБУ задержала 62-летнего жителя Изюма

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Харьковской области российского информатора. Им оказался 62-летний житель Изюма, который помогал оккупантам в подготовке наступательной операции на регион, сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

По данным следствия, фигурант отслеживал и передавал российским оккупантам геолокации украинских войск, держащих оборону на этом стратегически важном направлении боевых действий. Врага больше всего интересовали запасные командные пункты, укрепрайоны, склады с горючим и боеприпасами, а также огневые позиции артиллерии ВСУ.

Используя эти данные, россияне планировали нанести массированные удары с использованием боевых дронов и сверхтяжелых управляемых авиабомб. Также оккупанты надеялись учесть разведданные для определения основных направлений наземных атак на оборонительные линии украинских защитников, отметили в СБУ.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Сейчас мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит 8 лет лишения свободы.

Ранее УНН сообщал, что СБУ задержала в Сумской области агента российских спецслужб, которая устанавливала ретрансляторы для вражеских дронов и ракет, обеспечивая им устойчивую связь.

