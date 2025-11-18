Допомагав окупантам готувати наступ на Харківщину: СБУ затримала 62-річного жителя Ізюма
Київ • УНН
Чоловік передавав російським окупантам геолокації українських військ на Харківщині. Ворог планував масовані удари та наземні атаки, використовуючи ці розвіддані.
Співробітники Служби безпеки України затримали на Харківщині російського інформатора. Ним виявився 62-річний житель Ізюма, що допомагав окупантам у підготовці наступальної операції на регіон, повідомляє УНН з посиланням на СБУ.
Деталі
За даними слідства, фігурант відстежував і передавав російським окупантам геолокації українських військ, що тримають оборону на цьому напрямку бойових дій, який є стратегічно важливим. Ворога найбільше цікавили запасні командні пункти, укріпрайони, склади з пальним та боєприпасами, а також вогневі позиції артилерії ЗСУ.
Використовуючи ці дані, росіяни планували завдати масовані удари з використанням бойових дронів та надважких керованих авіабомб. Також окупанти сподівалися врахувати розвіддані для визначення основних напрямків наземних атак на оборонні лінії українських захисників, зазначили в СБУ.
Затриманому повідомили про підозру ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
Наразі чоловік знаходиться під вартою без права внесення застави. Йому загрожує 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо
