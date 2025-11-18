$42.070.02
08:43 • 5708 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
07:59 • 11820 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Ексклюзив
07:00 • 12710 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 50559 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 43566 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 41787 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 35501 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 25626 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 67696 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 27246 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
Допомагав окупантам готувати наступ на Харківщину: СБУ затримала 62-річного жителя Ізюма

Київ • УНН

 • 498 перегляди

Чоловік передавав російським окупантам геолокації українських військ на Харківщині. Ворог планував масовані удари та наземні атаки, використовуючи ці розвіддані.

Допомагав окупантам готувати наступ на Харківщину: СБУ затримала 62-річного жителя Ізюма

Співробітники Служби безпеки України затримали на Харківщині російського інформатора. Ним виявився 62-річний житель Ізюма, що допомагав окупантам у підготовці наступальної операції на регіон, повідомляє УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

За даними слідства, фігурант відстежував і передавав російським окупантам геолокації українських військ, що тримають оборону на цьому напрямку бойових дій, який є стратегічно важливим. Ворога найбільше цікавили запасні командні пункти, укріпрайони, склади з пальним та боєприпасами, а також вогневі позиції артилерії ЗСУ.

Використовуючи ці дані, росіяни планували завдати масовані удари з використанням бойових дронів та надважких керованих авіабомб. Також окупанти сподівалися врахувати розвіддані для визначення основних напрямків наземних атак на оборонні лінії українських захисників, зазначили в СБУ.

Затриманому повідомили про підозру ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі чоловік знаходиться під вартою без права внесення застави. Йому загрожує 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що СБУ затримала на Сумщині агентку російських спецслужб, що встановлювала ретранслятори для ворожих дронів і ракет, забезпечуючи їм сталий зв'язок.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Сумська область
Харківська область
Ізюм
Служба безпеки України
Збройні сили України
Україна