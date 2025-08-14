$41.510.09
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 44981 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 29743 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 29006 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
06:07 • 28971 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 31978 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 41562 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 42551 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 41085 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 43034 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Билецкий в интервью The Times: Наступление рф под Лиманом фактически остановлено. До этого Украина теряла здесь 60 кв км ежемесячно

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Андрей Билецкий рассказал The Times об успехах. Его бойцы фактически остановили продвижение врага на Лиманском направлении, где ранее Украина теряла 60 км² в месяц.

Билецкий в интервью The Times: Наступление рф под Лиманом фактически остановлено. До этого Украина теряла здесь 60 кв км ежемесячно

Командир Третьего армейского корпуса полковник Андрей Билецкий рассказал о первых результатах соединения в интервью британской The Times.

Издание пишет, что в состав Третьего корпуса вошли пять бригад, которые удерживают более 10% линии фронта. "Сектор, который я принял, – одно из двух основных направлений российского наступления, – говорит он. – В [районе Лимана] Украина теряла примерно 60 квадратных километров в месяц до нашего прибытия. Нам удалось сократить продвижение врага почти до нуля".

Повышение Билецкого до командира корпуса связано с успехом основанной им Третьей штурмовой бригады, которая стала одним из самых эффективных боевых подразделений Украины. Теперь офицеры и сержанты "Тройки" делятся опытом с побратимами из других четырех бригад.

"Когда усилия по набору личного состава буксуют, а бригады недоукомплектованы, истощены и все больше деморализованы, его подразделение находится в полном составе и даже растет. Там, где другие отступают в районах Покровска и Константиновки, они держат позиции под Лиманом и Изюмом", – пишет Times.

Сейчас командование корпуса сосредоточено на организации взаимодействия между подразделениями, обеспечении, боевой и идеологической подготовке личного состава. "Материальные стимулы не имеют значения – никто не готов умереть за деньги. В самые тяжелые моменты человек должен отождествить себя с воином, с воинским братством и с миссией, большей, чем сама себя", – цитирует издание Билецкого.

Журналист The Times посетил участок фронта соединения и пообщался с бойцами. По их словам, они ценят командира еще и за способность защитить свой личный состав перед старшим руководством.

"Иногда в Третьей бригаде "мужской разговор" считается уместным и приемлемым – но лишь в исключительных случаях, – говорит Билецкий. – Во время этой войны мне приходилось так разговаривать с некоторыми старшими офицерами. Потому что я считал, что то, что они делали, было откровенным предательством солдат".

Лилия Подоляк

