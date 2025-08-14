Билецкий в интервью The Times: Наступление рф под Лиманом фактически остановлено. До этого Украина теряла здесь 60 кв км ежемесячно

Командир Третьего армейского корпуса полковник Андрей Билецкий рассказал о первых результатах соединения в интервью британской The Times.

Издание пишет, что в состав Третьего корпуса вошли пять бригад, которые удерживают более 10% линии фронта. "Сектор, который я принял, – одно из двух основных направлений российского наступления, – говорит он. – В [районе Лимана] Украина теряла примерно 60 квадратных километров в месяц до нашего прибытия. Нам удалось сократить продвижение врага почти до нуля".

Повышение Билецкого до командира корпуса связано с успехом основанной им Третьей штурмовой бригады, которая стала одним из самых эффективных боевых подразделений Украины. Теперь офицеры и сержанты "Тройки" делятся опытом с побратимами из других четырех бригад.

"Когда усилия по набору личного состава буксуют, а бригады недоукомплектованы, истощены и все больше деморализованы, его подразделение находится в полном составе и даже растет. Там, где другие отступают в районах Покровска и Константиновки, они держат позиции под Лиманом и Изюмом", – пишет Times.

Сейчас командование корпуса сосредоточено на организации взаимодействия между подразделениями, обеспечении, боевой и идеологической подготовке личного состава. "Материальные стимулы не имеют значения – никто не готов умереть за деньги. В самые тяжелые моменты человек должен отождествить себя с воином, с воинским братством и с миссией, большей, чем сама себя", – цитирует издание Билецкого.

Журналист The Times посетил участок фронта соединения и пообщался с бойцами. По их словам, они ценят командира еще и за способность защитить свой личный состав перед старшим руководством.

"Иногда в Третьей бригаде "мужской разговор" считается уместным и приемлемым – но лишь в исключительных случаях, – говорит Билецкий. – Во время этой войны мне приходилось так разговаривать с некоторыми старшими офицерами. Потому что я считал, что то, что они делали, было откровенным предательством солдат".