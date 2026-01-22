$43.180.08
50.320.20
ukenru
11:49 • 506 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
11:29 • 3102 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
10:59 • 4414 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
07:31 • 11317 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
07:01 • 18116 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 25559 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 40663 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 39308 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 63452 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 33596 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
публикации
Эксклюзивы
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь

Киев • УНН

 • 492 просмотра

Украина закачала 13,22 млрд куб. м газа в хранилища, но нуждается в импорте более 4 млрд куб. м для прохождения зимы. Дефицит финансирования составляет около 100 миллионов, также необходимо оборудование.

В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь

Потребность Украины в импорте газа для прохождения зимы составляет более 4 миллиардов кубометров газа, сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев во время дискуссии в Украинском доме на полях Всемирного экономического форума в Давосе, пишет УНН.

Итак, в хранилищах вполне достаточно газа, они были заполнены до 13,22 млрд куб. м. Но нам все еще нужно импортировать более 4 миллиардов млрд куб. м. газа, чтобы пережить зиму, и большая часть финансирования для этого обеспечена. Существует дефицит финансирования примерно в 100 миллионов. Что нам срочно нужно сейчас, и я думаю, что это самая важная часть. Нам нужно пережить эту часть суровой зимы, и для этого нам, прежде всего, нужно оборудование

- сказал Соболев.

В Минэкономики при этом уточнили, что "потребность в импорте 4 млрд м³ природного газа касается всего отопительного сезона 2025-2026 годов, половину которого страна уже преодолела".

"Соответственно, львиная часть этого объема уже приобретена НАК "Нафтогаз Украины", доставлена в Украину и использована нашими потребителями. Что касается остального объема, который будет импортирован в феврале-марте, то правительство совместно с НАК "Нафтогаз Украины" и при поддержке международных партнеров обеспечили большую часть необходимого финансирования. Незакрытые потребности оцениваются в 100 млн долларов. Сейчас продолжается активная работа по поиску необходимых финансовых ресурсов", - сообщили в Минэкономики.

Подчеркиваем: на сегодняшний день никаких угроз по импорту газа нет

- подчеркнули в Минэкономики.

И указали, что "потребность в импорте 4 млрд м³ в этом отопительном сезоне возникла вследствие российских атак на объекты газодобычи и, соответственно, потери части собственного производства газа".

Напомним

В правительстве сообщали, что Украина импортировала 5,7 млрд кубометров газа, чтобы заместить потери добычи из-за атак рф. Определены параметры дальнейшего импорта для прохождения отопительного сезона.

Юлия Шрамко

Украина