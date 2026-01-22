В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь

Потребность Украины в импорте газа для прохождения зимы составляет более 4 миллиардов кубометров газа, сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев во время дискуссии в Украинском доме на полях Всемирного экономического форума в Давосе, пишет УНН.

Итак, в хранилищах вполне достаточно газа, они были заполнены до 13,22 млрд куб. м. Но нам все еще нужно импортировать более 4 миллиардов млрд куб. м. газа, чтобы пережить зиму, и большая часть финансирования для этого обеспечена. Существует дефицит финансирования примерно в 100 миллионов. Что нам срочно нужно сейчас, и я думаю, что это самая важная часть. Нам нужно пережить эту часть суровой зимы, и для этого нам, прежде всего, нужно оборудование - сказал Соболев.

В Минэкономики при этом уточнили, что "потребность в импорте 4 млрд м³ природного газа касается всего отопительного сезона 2025-2026 годов, половину которого страна уже преодолела".

"Соответственно, львиная часть этого объема уже приобретена НАК "Нафтогаз Украины", доставлена в Украину и использована нашими потребителями. Что касается остального объема, который будет импортирован в феврале-марте, то правительство совместно с НАК "Нафтогаз Украины" и при поддержке международных партнеров обеспечили большую часть необходимого финансирования. Незакрытые потребности оцениваются в 100 млн долларов. Сейчас продолжается активная работа по поиску необходимых финансовых ресурсов", - сообщили в Минэкономики.

Подчеркиваем: на сегодняшний день никаких угроз по импорту газа нет - подчеркнули в Минэкономики.

И указали, что "потребность в импорте 4 млрд м³ в этом отопительном сезоне возникла вследствие российских атак на объекты газодобычи и, соответственно, потери части собственного производства газа".

Напомним

В правительстве сообщали, что Украина импортировала 5,7 млрд кубометров газа, чтобы заместить потери добычи из-за атак рф. Определены параметры дальнейшего импорта для прохождения отопительного сезона.