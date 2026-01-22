$43.180.08
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться

Київ • УНН

 • 970 перегляди

Україна закачала 13,22 млрд куб. м газу у сховища, але потребує імпорту понад 4 млрд куб. м для проходження зими. Дефіцит фінансування становить близько 100 мільйонів, також необхідне обладнання.

У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться

Потреба України в імпорті газу для проходження зими - понад 4 мільярди кубометрів газу, повідомив міністр економіки, навколишнього середовища і сільського господарства України Олексій Соболєв під час дискусії в Українському домі на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі, пише УНН.

Отже, у сховищах цілком достатньо газу, вони були заповнені до 13,22 млрд куб. м. Але нам все ще потрібно імпортувати понад 4 мільярди млрд куб. м. газу, щоб пережити зиму, і більша частина фінансування для цього забезпечена. Існує дефіцит фінансування приблизно у 100 мільйонів. Що нам терміново потрібно зараз, і я думаю, що це найважливіша частина. Нам потрібно пережити цю частину суворої зими, і для цього нам, перш за все, потрібне обладнання

- сказав Соболєв.

У Мінекономіки при цьому уточнили, що "потреба в імпорті 4 млрд м³ природного газу стосується всього опалювального сезону 2025-2026 років, половину якого країна вже подолала".

"Відповідно, левова частина цього обсягу вже придбана НАК "Нафтогаз України", доставлена в Україну та використана нашими споживачами. Що стосується решти обсягу, який буде імпортовано в лютому-березні, то уряд спільно з НАК "Нафтогаз України" та за підтримки міжнародних партнерів забезпечили більшу частину необхідного фінансування. Незакриті потреби оцінюються в 100 млн доларів. Наразі триває активна робота з пошуку необхідних фінансових ресурсів", - повідомили у Мінекономіки.

Наголошуємо: станом на сьогодні жодних загроз щодо імпорту газу немає

- наголосили у Мінекономіки.

І вказали, що "потреба в імпорті 4 млрд м³ у цьому опалювальному сезоні виникла внаслідок російських атак на об’єкти газовидобутку та, відповідно, втрати частини власного виробництва газу".

Нагадаємо

В уряді повідомляли, що Україна імпортувала 5,7 млрд кубометрів газу, щоб замістити втрати видобутку через атаки рф. Визначено параметри подальшого імпорту для проходження опалювального сезону.

Юлія Шрамко

