Для опалювального сезону імпортовано 5,7 млрд кубів газу на тлі атак рф, є план подальшого імпорту - Свириденко

$43.180.08
50.320.20
ukenru
12:49 • 776 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
12:29 • 1578 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
09:19 • 7998 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 19366 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 30627 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 29924 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 40188 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 26634 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 41426 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 34858 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 12471 перегляди
Ціни на золото падають на тлі фіксації прибутку та деескалації в Ірані17 січня, 04:30 • 13084 перегляди
Маріуполь занурився у темряву: удар по підстанції спричинив масовий блекаут17 січня, 06:41 • 11689 перегляди
Маск вимагає від OpenAI та Microsoft до 134 мільярдів доларів компенсації17 січня, 06:59 • 10861 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo07:26 • 10815 перегляди
Публікації
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою08:55 • 9568 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 40191 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 23635 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 55245 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 85915 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Давид Арахамія
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Село
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo07:26 • 10919 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 12560 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 12242 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 12134 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 23828 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Ракетний комплекс "Панцир"
Шахед-136

Для опалювального сезону імпортовано 5,7 млрд кубів газу на тлі атак рф, є план подальшого імпорту - Свириденко

Київ • УНН

 • 1312 перегляди

Україна імпортувала 5,7 млрд кубометрів газу, щоб замістити втрати видобутку через атаки рф. Визначено параметри подальшого імпорту для проходження опалювального сезону.

Для опалювального сезону імпортовано 5,7 млрд кубів газу на тлі атак рф, є план подальшого імпорту - Свириденко

Україна, заміщуючи втрачене у видобутку через масовані атаки рф, уже імпортувала 5,7 млрд кубометрів газу на зиму, і визначено "чіткі параметри" подальшого імпорту для проходження "безпрецедентно складного" опалювального сезону, повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко за підсумками зустрічі з керівником Нафтогазу Сергієм Корецьким, пише УНН.

Деталі

З її слів, з головою НАК обговорили "забезпечення безперервного газопостачання, передусім у прифронтових регіонах".

"Особлива увага зараз - прифронтовим Чернігівській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областям. Особлива складна ситуація в Херсоні, ворожими обстрілами суттєво зруйнувані енергообʼєкти", - вказала Свириденко.

З її слів, місцевих жителів забезпечують електричними та газовими обігрівачами в комплексі з балонами газу, і постійно завозять додаткове обладнання.

Обговорили ситуацію з імпортом додаткових обсягів газу. Завдяки виділеним з державного бюджету 8 млрд грн та допомозі міжнародних партнерів Уряд спільно з Нафтогазом у 2025 році забезпечив імпорт 5,7 млрд кубометрів для стабільного проходження опалювального сезону. Це дозволило замістити обсяги внутрішнього видобутку, втрачені через масовані ракетні удари. Визначили чіткі параметри імпорту на наступний період, щоб пройти безпрецедентно складний опалювальний період цієї зими

- повідомила Свириденко.

У приміщеннях заправних станцій державної мережі АЗК Укрнафта, яка входить до Групи Нафтогаз, з її слів, працюють пункти незламності. 

рф атакувала газовидобуток шостий раз за тиждень, такі атаки змушують збільшувати імпорт - Нафтогаз17.01.26, 12:26 • 2136 переглядiв

Юлія Шрамко

Економіка
Морози в Україні
Державний бюджет
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Електроенергія
Донецька область
Миколаївська область
Сумська область
Харківська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Нафтогаз України
Чернігівська область
Херсонська область
Херсон