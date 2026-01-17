Для отопительного сезона импортировано 5,7 млрд кубов газа на фоне атак рф, есть план дальнейшего импорта - Свириденко

Украина, замещая утраченное в добыче из-за массированных атак рф, уже импортировала 5,7 млрд кубометров газа на зиму, и определены "четкие параметры" дальнейшего импорта для прохождения "беспрецедентно сложного" отопительного сезона, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко по итогам встречи с руководителем Нафтогаза Сергеем Корецким, пишет УНН.

По ее словам, с главой НАК обсудили "обеспечение бесперебойного газоснабжения, прежде всего в прифронтовых регионах".

"Особое внимание сейчас - прифронтовым Черниговской, Харьковской, Сумской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областям. Особо сложная ситуация в Херсоне, вражескими обстрелами существенно разрушены энергообъекты", - указала Свириденко.

По ее словам, местных жителей обеспечивают электрическими и газовыми обогревателями в комплексе с баллонами газа, и постоянно завозят дополнительное оборудование.

Обсудили ситуацию с импортом дополнительных объемов газа. Благодаря выделенным из государственного бюджета 8 млрд грн и помощи международных партнеров правительство совместно с Нафтогазом в 2025 году обеспечило импорт 5,7 млрд кубометров для стабильного прохождения отопительного сезона. Это позволило заместить объемы внутренней добычи, утраченные из-за массированных ракетных ударов. Определили четкие параметры импорта на следующий период, чтобы пройти беспрецедентно сложный отопительный период этой зимой