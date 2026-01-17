$43.180.08
12:49 • 612 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
09:19 • 7630 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 19067 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 30381 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 29749 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 39928 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 26587 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 41380 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 34834 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 29048 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
Для отопительного сезона импортировано 5,7 млрд кубов газа на фоне атак рф, есть план дальнейшего импорта - Свириденко

Киев • УНН

 • 1270 просмотра

Украина импортировала 5,7 млрд кубометров газа, чтобы заместить потери добычи из-за атак рф. Определены параметры дальнейшего импорта для прохождения отопительного сезона.

Для отопительного сезона импортировано 5,7 млрд кубов газа на фоне атак рф, есть план дальнейшего импорта - Свириденко

Украина, замещая утраченное в добыче из-за массированных атак рф, уже импортировала 5,7 млрд кубометров газа на зиму, и определены "четкие параметры" дальнейшего импорта для прохождения "беспрецедентно сложного" отопительного сезона, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко по итогам встречи с руководителем Нафтогаза Сергеем Корецким, пишет УНН.

Детали

По ее словам, с главой НАК обсудили "обеспечение бесперебойного газоснабжения, прежде всего в прифронтовых регионах".

"Особое внимание сейчас - прифронтовым Черниговской, Харьковской, Сумской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областям. Особо сложная ситуация в Херсоне, вражескими обстрелами существенно разрушены энергообъекты", - указала Свириденко.

По ее словам, местных жителей обеспечивают электрическими и газовыми обогревателями в комплексе с баллонами газа, и постоянно завозят дополнительное оборудование.

Обсудили ситуацию с импортом дополнительных объемов газа. Благодаря выделенным из государственного бюджета 8 млрд грн и помощи международных партнеров правительство совместно с Нафтогазом в 2025 году обеспечило импорт 5,7 млрд кубометров для стабильного прохождения отопительного сезона. Это позволило заместить объемы внутренней добычи, утраченные из-за массированных ракетных ударов. Определили четкие параметры импорта на следующий период, чтобы пройти беспрецедентно сложный отопительный период этой зимой

- сообщила Свириденко.

В помещениях заправочных станций государственной сети АЗК Укрнафта, которая входит в Группу Нафтогаз, по ее словам, работают пункты несокрушимости.

рф атаковала газодобычу шестой раз за неделю, такие атаки заставляют увеличивать импорт - Нафтогаз

Юлия Шрамко

Экономика
Морозы в Украине
Государственный бюджет
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Электроэнергия
Донецкая область
Николаевская область
Сумская область
Харьковская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Нафтогаз
Черниговская область
Херсонская область
Херсон