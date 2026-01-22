$43.180.08
10:59 • 992 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
07:31 • 9232 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
07:01 • 16340 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 24191 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 39794 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 38695 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 61910 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 33393 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 54879 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 54544 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"

Киев • УНН

 • 988 просмотра

Дональд Трамп заявил об урегулировании 8 войн и ожидает урегулирования еще одной. Он отметил, что США достигают значительного прогресса в войне рф против Украины.

Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"

Президент США Дональд Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна", указав, говоря о войне рф против Украины, что проводятся встречи и "мы считаем, что достигаем значительного прогресса". Об этом он заявил перед подписанием хартии Совета мира в Давосе в четверг, пишет УНН.

Детали

"Я хочу поблагодарить государственного секретаря Марко Рубио, специального посланника Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера за необычайную работу. Они проделали удивительную работу. У нас мир на Ближнем Востоке, никто не думал, что это возможно. Мы урегулировали 8 войн, и я считаю, что скоро будет еще одна. Знаете, та, которую я считал легкой, оказалась, пожалуй, самой сложной. В прошлом месяце погибло 29 000 человек, преимущественно солдаты, Украина, россия", - сказал Трамп.

"Но у нас есть встречи, и мы считаем, что достигаем значительного прогресса", - подчеркнул Трамп.

Трамп и мировые лидеры подписали хартию Совета мира в Давосе22.01.26, 12:46 • 1386 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Марко Рубио
Давос
Дональд Трамп
Украина