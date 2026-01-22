Президент США Дональд Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна", указав, говоря о войне рф против Украины, что проводятся встречи и "мы считаем, что достигаем значительного прогресса". Об этом он заявил перед подписанием хартии Совета мира в Давосе в четверг, пишет УНН.

Детали

"Я хочу поблагодарить государственного секретаря Марко Рубио, специального посланника Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера за необычайную работу. Они проделали удивительную работу. У нас мир на Ближнем Востоке, никто не думал, что это возможно. Мы урегулировали 8 войн, и я считаю, что скоро будет еще одна. Знаете, та, которую я считал легкой, оказалась, пожалуй, самой сложной. В прошлом месяце погибло 29 000 человек, преимущественно солдаты, Украина, россия", - сказал Трамп.

"Но у нас есть встречи, и мы считаем, что достигаем значительного прогресса", - подчеркнул Трамп.

Трамп и мировые лидеры подписали хартию Совета мира в Давосе